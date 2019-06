Alarma por envenenadora de animales

Alarma por envenenadora de animales Quiero comunicar que en el barrio Pecorena, de la localidad de Zárate, envenenaron a un montón de animales. Pedimos que esto se visibilice en los medios de comunicación porque alguien está haciendo el mal y es terrible. Hace una semana que se nos presenta este mismo problema. Hace un tiempo, a mi mamá le mataron los tres perritos, antes de ayer envenenaron a mi perra y ayer a otro cachorrito. Ahora hay cinco perros muertos y un gato. Todos, al parecer, comieron pollo mezclado con un condimento extraño. Algo se tiene que hacer porque nadie sabe nada, ni por qué motivo. Esperemos que se abra una investigación porque esto no puede seguir así.

Zulma Lorena Erpen - DNI 30.697.561

Algo huele muy mal

Como pueden observar en la imagen que fue retratada en la esquina de Horacio Quiroga y Bonpland, Polvorines, las zanjas se encuentran tapadas por arbustos y basura que suelen arrojar los vecinos. Aquí una gran cantidad de personas no tiene cloacas ni agua potable, las napas están altas y los pozos sépticos no trabajan bien. Los desagotes de los mismos son costosos por esa razón muchas personas tiran el agua de sus casas directamente a la calle, trayendo esto unas consecuencias sumamente desagradables. A través de esta publicación, pedimos que algún responsable se haga presente para que mejore la situación.

Alejandro Gutiérrez - DNI 20.007.541

Vecino desquiciado les apedrea la casa

Mi vecino es esquizofrénico y estamos sumamente preocupados porque ya se le hizo costumbre apedrearnos la casa. La policía dice que no se lo puede llevar preso ya que es una persona pisquiátrica y que a lo sumo lo puede llevarlo a un hospital pero con una orden del juez. Antiguamente, él vivía con su papá y un hermano, quienes se tuvieron que ir producto de sus amenazas. El estado en el que reside este hombre es deplorable. No tiene puertas, no tiene techo, no tiene ventanas, el interior de su vivienda está repleto de materia fecal y sus actitudes son muy extrañas. Nos suele arrojar botellas hacia nuestro lado y hoy se colgó de un cable de electricidad y no se electrocutó porque le bajamos la llave del medidor. Esto ocurre en Luis Guillón, en San Nicolás y Constituyentes. Necesitamos que hagan algo.

Laura Follonier - DNI 27.658.224

Su hija sufre bullying y nadie hace nada

Quiero denunciar que mi hija, alumna del Instituto José C. Paz, sufre ataques de bullying y discriminación por parte de sus compañeros. Esto se dejó asentado el año pasado en el Inadi pero nada cambió y la realidad es que hoy por hoy, mi nena padece ataques de pánico, producto del severo maltrato que recibe. Cuando se hicieron los primeros reclamos, el colegio tomó conocimiento y la directora les comentó a los respectivos padres que por culpa de "mi hija" no se iba a hacer tal viaje, exponiéndola y exponiendo a toda la familia. Esto llevó a una reunión de estos papás, que se pusieron de acuerdo para pedirle a la representante legal sacar a mi hija del grado. El justificativo fue que por ella “sus hijos atrasaban su aprendizaje”. La decisión de esta autoridad concluyó que mi hija se tenía que ir del colegio. Pero, ante mi insistencia, me dijeron que si yo no firmaba el papel donde ella quería sacarme a la nena, no le permitía la entrada a mis cuatro hijos, quienes también concurren a esa institución, por ende ellos hoy no están yendo a la escuela. Necesito apoyo inmediato.

Carolina Ontivero - DNI 26.674.422



Destrozos en el jardín Walt Disney

Quiero comentarles que en el jardín Walt Disney, ubicado en la calle avenida Caseros 1550, en el barrio porteño de Constitución entraron a robar y destrozaron todo. Se llevaron plata de la cooperativa, insumos, materiales de los chicos, computadoras y demás que se compra con mucho sacrificio. Este es un establecimiento doble jornada del estado y cuesta mucho obtener las cosas. Pedimos a la comunidad si puede acercarse con donaciones a la dirección antes mencionada, entre las 9 y las 16 horas. Para contactarse con el jardín, pueden hacerlo dentro de ese mismo horario al 11 4306-7251.

Micaela Sabrina Ramos - DNI 37.933.870

Un reclamo que no puede esperar

Tengo un amigo y compañero que la está pasando muy mal. Lo tienen que operar de la aorta abdominal y además padece un aneurisma. Hace tres años arrancó con este problema que lo obliga a andar con un respirador ambulante. En nuestra reunión de ex trabajadores de YPF, en Constitución 3519, nos contó que recién hace tres meses cobra su juicio jubilatorio, gracias a la doctora Elizabeth Cardozo, después de varios años de insistencia. Por otro lado, también luchamos para que su obra social le entregue la prótesis para la operación. El compañero Héctor Manuel Ramos (DNI 8.576.231) es nuestro orgullo y símbolo de lucha.

Edmundo Mayorga - DNI 6.751.322

¡Los chicos se quedan sin ir a la escuela!

Soy la directora del Colegio La Divina Pastora, que está ubicado en una zona rural, a 8 km de la localidad bonaerense de Mar del Sud. Acá asisten 107 alumnos de barrios periféricos de Miramar y Mar del Plata. Desde hace varios años los caminos de acceso se han ido deteriorando por falta de mantenimiento y, con las últimas lluvias, se han vuelto intransitables y de alto riesgo debido a la profundidad de sus banquinas. Por esta razón los alumnos no han podido acceder a la escuela, vulnerando su derecho a la educación. Solicitamos difusión del tema y exigimos a las autoridades una respuesta que nos ayude a garantizar las clases correspondientes al presente ciclo lectivo.

Rita Darrechón - DNI 21.667.831