Olavarría: quejas por un enorme basural

En Olavarría los vecinos estamos cansados de la situación en la que vivimos. Soy uno de los tantos damnificados directos de un basural a cielo abierto que tiene una superficie de once hectáreas a las afueras de la ciudad. Se tira todo tipo de mugre, todo tipo de residuos. Más de 30 camiones por día llegan al terreno y tiran todo lo que tienen. Esto está prohibido y penado por la ley, pero no les importa nada y el basural crece día a día. Hace años estoy haciendo reclamos por todas las vías, fui a todos los organismos y no hay solución. Acudo a Crónica porque es un medio muy masivo y confío en que esta lucha, que llevamos todos los vecinos de la zona hace años para que se logre el cierre del basural, va a terminar. Es una locura, la situación está fuera de control. Hay contaminación, roedores y enfermedades. No puede ser esto.

Pablo Maccarini - DNI 23.773.179

Bernal: protesta por falta de higiene

En Bernal Oeste, en el límite con Wilde, Avellaneda, pasa un camión volcador que levanta la basura sobre los canteros muy cada tanto. Nosotros pagamos los impuestos correspondientes, por lo que el camión recolector de la basura tendría que pasar todos los días a una hora determinada, pero esto no sucede y, la verdad, así no se puede seguir viviendo. Es vergonzoso la cantidad de basura que hay sobre los canteros, así como también el pésimo estado de los mismos.

Las veredas son un asco también porque no hay barrendero. Tienen que pasar y tampoco se los ve nunca. Las calles mismas se llenan de basura y pasan días y días así hasta que vienen a recolectarla. Deciden pasar cuando la situación ya es incontrolable, cuando literalmente se forman montañas de residuos y las ratas y cucaracha están por todos lados.

Carlos Monti - DNI 23.952.323

Preocupado por la falta de luz

Escribo desde Parque Lezama, donde desde el sábado 10 de este mes tenemos problemas en el suministro de energía eléctrica. particularmente en mi edificio, en la calle Defensa al 1647, entre Finochietto y Caseros, desde ese fin de semana que estamos sin luz. Como no tenemos luz, tampoco tenemos agua ni ascensores. Da muchísimas bronca la situación porque hay muchas personas mayores viviendo acá que cada día se les hace más complicado vivir.

Hacemos reclamos y nadie nos da bolilla, nadie sabe decirnos cuándo se va a solucionar esto. No podemos seguir viviendo así. Es una pena gigante ver a la gente haciendo un esfuerzo infrahumano para vivir. Es una pena que estemos pasando por una situación como ésta, en pleno siglo XXI y en una ciudad tan importante como es Buenos Aires. A todo esto hay que sumarle que la zona afectada es uno de los principales puntos turísticos...

Silvia Orlando - DNI 5.952.174

Pide erradicar una estación de cargas

Desde la Asociación Vecinal de Orientación y Vinculación Institucional Villa 21-24, de Barracas, buscamos la erradicación de la Estación de Cargas “Sola”, habida cuenta lo anacrónico que resulta su presencia en un medio urbano que reclama la “continuidad” de su tejido material y social. Queremos ahora puntualizar el estado de obsolescencia de sus vetustas instalaciones, sobre todo del puente que cruza el Riachuelo al final de la “península” que forma el “meandro” del mismo y en cuyo terreno funciona el Club Martiniano Arenas.

Dicho añoso puente, construido hace 100 años con “durmientes y puntales de quebracho”, se encuentra al borde de un colapso estructural que, si bien puede no ser “inminente”, se ha de producir de manera ineluctable y fatal, en el momento incierto en el que la “carcoma del tiempo y las aguas acidificadas del río”, digan un definitivo “basta” y el puente ceda bajo el peso formidable del “último tren”. Lo que más indigna da es que la empresa responsable lo sabe perfectamente, pero ha adoptado la cómoda postura de “esperar pasivamente” que la catástrofe ineluctable finalmente se produzca.

Héctor Oscar Clavuo - DNI 8.702.985

Reclamo contra una empresa

En la localidad de Nueve de Abril, en el partido de Esteban Echeverría, una empresa privada instaló un galpón e hizo una pileta de 20 metros de profundidad por 200 de largo, para lo que tuvo que sacar tierra y empeoró el drenaje que había en la zona.

Está prohibido hacer excavaciones de esta magnitud en el lugar pero esta firma, de la cual desconocemos el nombre porque no hay un cartel y nunca nos responden las preguntas, igual hizo la construcción. El arroyo Santa Catalina desbordado atraviesa Camino de Cintura, por la Ruta 4. Los vecinos nos inundamos cada vez que llueve. Hicimos denuncias, hay expedientes en el defensor del pueblo pero nadie nos escucha, nadie hace nada para que nuestra situación mejore.

Patricia Elisabet Baccari - DNI 14.782.521

Denuncia que le usurparon un campo

Necesito ayuda y acudo a este medio para ver si alguien me da una mano. Estoy haciendo una sucesión de mis padres que dejaron un campo en Gobernador Virasoro, en Corrientes, y me encontré con un problema que no sé cómo solucionarlo. Hace ya casi ocho años que estamos haciendo estos trámites, pero no los podemos terminar porque hay gente que entró al campo y se arrinconaron ahí, imposible moverlos. Aparentemente, estos intrusos tienen comprado al juez, a los abogados, y hasta me animo a decir que a los funcionarios también. Hicimos los reclamos pero no obtenemos una respuesta digna ni a la altura de la situación. Es muy grave lo que está pasando acá.

Yo soy una persona trabajadora, humilde y este terreno no lo puedo recuperar yo sólo con mis hermanos. La situación económica nuestra no es buena y este campo se abría como una posibilidad para salir adelante. Con mi familia tenemos una tristeza insostenible y nos vendría de gran ayuda que alguien pueda ayudarnos. Nuestro sueño es que ese campo sea trabajado y signifique un alivio para la familia.

Julio César Vargas - DNI 16.087.241

Calles anegadas: un drama que persiste

Lo que está pasando en Gregorio de Laferrere es verdaderamente muy triste. Cada vez que se viene el agua, quedamos tapados en esta triste realidad. El barrio Luján sufre esta problemática hace más de 20 años y las consecuencias para las precarias construcciones y para sus habitantes son catastróficas. Debido a la última gran lluvia que sufrimos, hace pocos días, tuvo que ser evacuada la Escuela N° 69, porque el agua subió más de un metro y medio y la situación fue incontrolable. Lo que más nos apena a los vecinos de la zona es que esa pobre gente perdió absolutamente todo, los electrodomésticos quedaron destruidos y las casas muy afectadas. Ojalá alguien nos ayude y solucione este problema de hace décadas.

Hugo Rubén Medina - DNI 24.128.489