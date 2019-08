CATALINA MOLINAS - DNI 14.283.853

Quejas de los vecinos por falta de presión de agua en Don Orione

Soy vecina de Claypole, barrio Don Orione, y quiero pedir que nos ayuden a solucionar los problemas que tenemos con el agua, producto de la desidia de las autoridades. Sinceramente, ya no sabemos a quién recurrir. Desde hace algunos años que lidiamos con la presión del agua -que no llega al primer piso- por lo que después de varios reclamos se dignaron a colocar caños más grandes. Pero al poco tiempo las obras se abandonaron y se empeoró la situación. De hecho, pasamos de poca presión a directamente no tener agua. A partir de allí no hubo más respuestas. Nadie se hizo cargo y quedamos todos a la espera.

Quienes no conocen el barrio lo tildan al barrio como peligroso pero no es así. Ese no es un motivo para no venir. Aquí hay muchas pérdidas y caños rotos y nadie se preocupa.

ALEJANDRO MARTÍNEZ DNI 3.381.673

Un barrio en estado de abandono

Soy de Salta y mi reclamo es sobre las condiciones en las que se encuentra el barrio Villa Floresta, el más grande y el más viejo de mi ciudad. Todos estos años la zona estuvo muy abandonada; hubo una gran cantidad de asesinatos, mucha delincuencia y ni hablar de la gente que consume bebidas alcohólicas en las calles, quienes se ponen muy agresivos y agreden sin razón o buscan pelea.

Aquí hay muy poco recorrido de móviles policiales, por lo que necesitamos de urgencia alguna respuesta por parte de las autoridades. Mi casa está ubicada sobre la calle Hermenegildo Diez al 1658 y por las madrugadas la vereda de mi cuadra se vuelve un boliche. Empiezan a circular menores de edad con vasos de cerveza en las manos, gente que pasa en los coches con música alta, gritando. Imagínese que ni descansar podemos. Espero que esto llegue a buen destinatario y nos ayuden a encontrar una solución.

GABRIEL ANDENORA - DNI 13.978.483

Reclamo por animales cerca de un cementerio

Necesitamos que difundan estas fotos porque es una grave falta de respeto hacia la comunidad que, cuando vamos a estar con nuestros seres queridos fallecidos en el cementerio de Pablo Podestá, nos encontramos con caballos y chanchos, entre otras especies, un cuadro sumamente lamentable y angustiante para todos.

Necesitamos que se levante un paredón en la parte de atrás del predio, debido a que linda con un campo lleno de animales. Días pasados una yegua en celo cruzó la tranquera e hizo un desastre en las tumbas rompiendo lápidas, además los cerdos hacen sus necesidades allí. Es una vergüenza que tengamos que concurrir así y vivir semejante espectáculo, sólo pedimos una solución para que no vuelva ocurrir esto nunca más. El año pasado, el cementerio, ubicado en Luis Ángel Firpo al 9. 600, también fue tema de discusión entre otros vecinos, indignados por los pastos largos y el deterioro que hay en el mismo.

ROMINA SANTEUSANIO - DNI 28.346.722

Piden que mejoren una calle de tierra

Soy de José. C Paz. y quiero manifestar que en el último tiempo no hemos recibido ningún tipo de respuesta con relación a un reclamo que varios vecinos presentamos a las autoridades, quienes deben mejorar la calle 11 de Septiembre y Croacia, ya que es de tierra y presenta unos pozos profundos que cuando llueve se llenan de agua. Hay muchos ancianos y discapacitados que residen en este lugar, a los cuales les es imposible poder circular. Pareciera que estamos olvidados.

VANINA TORRES - DNI 29.579.872

Vecinos, en una situación desesperante

En mi ciudad, General Lamadrid, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos cansados y hartos de los aumentos y tarifazos estamos viviendo una situación preocupante y desesperante. Esta es una localidad tranquila donde nos conocemos todos y la realidad social y económica nos golpea de tal manera que las familias se empiezan a animar y reclamar ante las autoridades algo que creen justo y se sienten estafados. Acá nos han llegado facturas terribles (en algunas casas de familia de $2 mil a $8 mil- $15 mil y hasta $24 mil, mientras que en comercios de $20 mil a $60 mil).

Los vecinos sienten el abandono de un Estado que mostró estar en contra de la gente y a favor de la compañía distribuidora de energía eléctrica que rige en esta zona. La Madrid hoy necesita más que nunca de su gente porque es un problema general. Hay familias de esta ciudad que necesitan de todos y hay un gran grupo que afectados o no están luchando para ser escuchados.