Kevin, de 8 años, está angustiado porque no puede encontrar a Pulga, su mejor amigo canino. En un emotivo video que filmó con su familia y viralizó en redes sociales, el chico contó cómo era la relación con su caniche blanco y pidió ayuda a quien lo haya visto en Del Viso. "Lo extraño un montón. Lo que más quiero es encontrarlo", expresó.

Pulga, el caniche blanco de Kevin, está desaparecido desde el 8 de mayo.

Pulga vivía desde hace un año con Kevin. "Lo tenemos desde que tenía 25 días de vida. Lo trajimos a casa porque la madre lo mordía", contó Joana González, la mamá del chico, a cronica.com.ar.

El último sábado 8 de mayo, el caniche desapareció de la casa de sus dueños, en Formosa y San Pablo, en Del Viso, en el partido bonaerense de Pilar. Desde ese momento, la familia se abocó a viralizar la búsqueda en redes sociales e incluso ofrecieron una recompensa, aunque sin resultados.

Después de tres semanas de tristeza y sin noticias de su mejor amigo, el chico se filmó en un nuevo intento para pedir por el paradero de su mascota. "Este perrito que está acá se llama Pulga. Mando este video para encontrarlo", comenzó Kevin en la filmación, en la que comparte imágenes y videos junto a su caniche.

"Lo extraño mucho a mi Pulguita. Él me protegía de noche, dormía conmigo, era muy travieso. Espero encontrarlo. Ojalá que si lo ven, me avisen por favor", pidió.

Con la mirada fija en las grabaciones jugando con el caniche, el chico contó que su teléfono celular se rompió y perdió todas las fotos que tenía con Pulga. "Lo que más quisiera es encontrarlo porque él era como un hermano gemelo para mí. La verdad pasó mucho tiempo, me encariñé. Nunca voy a perder la fe en encontrarlo", cerró emocionado.

Kevin, junto a su mejor amigo Pulga.

"Durante el día, Kevin se olvida pero, cuando llega la hora de dormir, le cuesta mucho. Lo hago dormir en mi cama y después lo paso a la suya cuando esta dormido", detalló la mamá. "No todos me mandaron información. Algunos sí pasaron fotos pero no son de mi Pulga", dijo.

Quienes tengan información sobre el paradero del mejor amigo de Kevin pueden comunicarse al número de teléfono su mamá (1123215219) o su papá (1156384113), que el mismo chico difundió en el video.

