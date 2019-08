Una maestra de catequesis fue denunciada por pegarle a un alumno de 9 años por "señalar con el dedo" durante horas de clase en un colegio de Gregorio de Laferrere, partido bonaerense de La Matanza.



Tras los hechos, un grupo de padres exige la expulsión inmediata de la docente, quien ya tendría antecedentes por maltrato contra menores. Desde la institución están evaluando qué medidas tomar.

El tremendo suceso ocurrió el último jueves por la tarde, frente a decenas de alumnos que cursan cuarto grado en el colegio parroquial San Cayetano, situado en la calle Jorge Newbery al 3100. Según relataron los chicos a sus padres, la docente agredió a un nene de 9 años, quien perdió a su madre hace dos años luego de que la mujer padeciera la enfermedad del Síndrome Urémico Hemolítico.

"El nene señaló algo con el dedo, vaya a saber uno qué. Se ve que a la mujer le pareció de mala educación, se acercó de inmediato al menor y lo atacó sin mediar palabra. Le agarró el brazo y se lo tumbó con un golpe. Los chicos dicen que el ruido se sintió en todo el salón. Quedaron horrorizados, tienen mucho miedo", relataron a cronica.com.ar.

Continuaron: "No es la primera vez que es violenta con los alumnos, ya tuvimos problema con esa mujer pero las autoridades del colegio la cubren. Dicen que tiene que cubrir muchas horas de clase y que, por eso, no pueden echarla, es una locura".

"Este nene perdió a su madre hace dos años, no merece nada de lo que le está pasando. El chico se estaba recuperando y, ahora, va al colegio y su profesora lo maltrata. No podemos permitir semejante injusticia. Necesitamos que alguien intervenga y nos ayude. Las madres nos unimos en símbolo a la mamá del nene que no puede estar acá para defenderlo. Afortunadamente, tiene a su padre a su lado", agregaron.

Finalmente, manifestaron: "Vivimos en una sociedad en la que, los que nos comportamos correctamente, tenemos miedo de denunciar el mal comportamiento de los demás. Sin embargo, tenemos que hablar. No es por nosotros esta vez, es por los chicos. Esta mujer no puede volver a agredir ni a este chico ni a ninguno. No queremos que nuestros hijos sean las próximas víctimas".

Desde el colegio, recibieron a un grupo de padres que se manifestaron al enterarse de la situación y detallaron que están "gestionando lo que pasó para tomar las medidas correspondientes". En tanto, los denunciantes sentenciaron: "No tenemos paciencia, queremos que la desvinculen del colegio ya mismo, tenemos miedo por nuestros nenes. Alguien tiene que intervenir y hacer justicia".