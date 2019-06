Padres de alumnos de una escuela de Chaco denunciaron que aberrantes situaciones ocurren dentro de los baños de la institución durante los recreos.



Según expresaron a cronica.com.ar una nena de 6 años fue víctima de un grupo de alumnas de 11 quienes la abusaron sexualmente y luego la amenazaron para que guarde silencio. En tanto, un menor de 7 fue sometido por un estudiante de 15. Las clases continúan con normalidad y no se aplicó ninguna sanción contra los acusados.

El primer hecho salió a la luz cuando una nena de 6 años se animó, quebrada en llanto, a contarle a sus padres el calvario que sufrió durante uno de los recreos que tuvo en la escuela N° 180 de la zona rural Colonia José Marmol de la Montenegrina.

Según la denuncia realizada ante la justicia, un grupo de cuatro alumnas, de unos 11 años, la capturaron, la llevaron al baño cuando ninguna autoridad estaba cerca y la sometieron sexualmente. "Le bajaron el pantalón, la manosearon, le tocaron la cola, la obligaron a besarlas e intentaron meterle una tiza en la vagina. Luego, la amenazaron. Le dijeron que iban a pegarle si ella abría la boca", manifestaron sus responsables.

Una madre de un compañero de la víctima agregó: "Este no fue un hecho aislado. Se concretan abusos durante los recreos y desde las autoridades de la escuela quieren tapar todo. Los acusados siguen asistiendo a clases como si nada".

Luego, aseguró que otro alumnito, de 6 años, también fue sometido por un estudiante de mayor edad. En este caso, el acusado es un adolescente de 15 años. El chico utilizó el mismo modus operandi que las nenas de 11: aprovechó el recreo para llevar a su víctima al baño y abusarla.

"Le bajó los pantalones, lo empezó a manosear, tocó sus partes íntimas y lo agarró muy fuerte durante todo el acto para que el nene no se pueda escapar. Afortunadamente, el agresor se asustó al ver que otro alumno entró al baño y lo vio. La víctima aprovechó ese momento para escapar", relataron.

Los padres de las víctimas realizaron las denuncias en la Comisaría De Campo Largo. En tanto, los responsables del resto de los estudiantes se solidarizaron con los afectados y los acompañan reclamando seguridad para sus chicos.

"Es responsabilidad del colegio, esto pasó dentro del instituto y en horario de clase. No puede ser que nadie los cuide. Cuando nos acercamos a la escuela, nos pidieron ser cautos y manifestaron que sería mejor mantener el tema a puertas cerradas. Quieren tapar todo y ni siquiera sancionaron a los chicos. Hasta que no se vayan los acusados, no podemos enviar a nuestros hijos otra vez a las clases", agregaron los denunciantes.