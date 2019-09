Cámaras de seguridad muestran un violento robo en supermercado chino que se concretó a plena luz del día en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere. Uno de los empleados del negocio resultó levemente herido. El acusado permanece en libertad. Vecinos denuncian una ola de robos en el último tiempo.

El tremendo suceso ocurrió este martes por la tarde en las calles Bonpland entre Hilario Ascasubi y Estanislao, en el barrio de Jorge Newbery, en el límite entre Gregorio de Laferrere y Rafael Castillo. Un ladrón armado ingresó al negocio, amenazó a los clientes y a los empleados a punta de pistola, golpeó al cajero del negocio y se robó la recaudación total de la jornada.

El impactante video cómo el ladrón amenaza con su revolver a los clientes y luego, mientras que el empleado del local busca el dinero en la caja registradora, el delincuente le da un culatazo en la cabeza. Según muestran las imágenes, el delincuente tendría unos 30 años de edad, llevaba una gorrita azul, un jean, un buzo azul oscur. y unas zapatillas blancas.

"Estamos cansados de los robos. Nos solidarizamos entre vecinos para compartir estas imágenes para que alguien haga justicia. Tenemos miedo, no podemos ni salir a trabajar a plena luz del día, a estos delincuentes ya no les importa nada. Tenemos un grupo de WhatsApp y otro de Facebook para protegernos entre nosotros pero no alcanza", describió un vecino a cronica.com.ar.