Un joven, de 19 años, le propinó una salvaje paliza a su ex en la puerta de un boliche situado en la localidad santafesina de Las Rosas. Policías advirtieron la situación y lograron salvar la vida de la víctima. Sin embargo, horas después lo dejaron en libertad y el acusado volvió a buscarla para pegarle nuevamente, frente a las hijas de ambos. La primera golpiza fue registrada por cámaras de seguridad de la zona. El agresor, quien la sometió a un calvario durante años, continúa en libertad.

El tremendo suceso ocurrió en las inmediaciones del boliche Rumba, situado en la calle Tucumán al 144. La víctima, de 19 años, decidió ir a bailar con sus amigos luego de haber terminado con su pareja una semana atrás. El joven, de la misma edad, se enteró de su salida, perdió el control y la fue a buscar envuelto en furia.