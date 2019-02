Mercedes junto a su esposo Carlos.

Una jubilada del barrio porteño de Núñez se fue de vacaciones a Tailandia junto a su marido y sufrió un derrame cerebral durante el viaje. La señora permanece internada en un hospital privado de la ciudad de Chiang Mai, necesita más de 20 mil dólares para poder volver a su casa y tiene una deuda de más de 70 mil.

Mercedes Emma, de 73 años, estaba desayunado en el país asiático junto a Carlos Alberto Mariscotti, de 70, el 4 de enero último, cuando comenzó a sufrir mareos y vómitos reiterados. Pocos minutos después de experimentar los síntomas, la anciana se desplomó en el suelo del hotel.



Con ayuda del traductor de idiomas del celular, el marido de la mujer pidió auxilio y lograron trasladarla al hospital Chiangmai Ram, donde permanece internada hace más de 40 días. La pareja tenía programado regresar a Argentina el 13 de enero, según contó Mariscotti a Crónica en una comunicación telefónica que mantuvo desde el baño del hospital porque no quiere que su esposa se entere de sus problemas económicos.

En el centro médico, los profesionales de la salud le diagnosticaron un derrame cerebral y la operaron de inmediato, además de practicarle una traqueotomía. Luego de agonizar durante 10 días en terapia intensiva, la mujer pudo abrir los ojos y permanece en el establecimiento sin poder hablar y con dificultades para respirar. El seguro de la mujer cubrió 60 mil dólares de los gastos médicos, pero ya acumulan 70 mil en deudas.

Además, para que el matrimonio de jubilados pueda regresar a la Ciudad de Buenos Aires necesitan pagar asientos de primera en un avión para la paciente, un médico y una enfermera. También deben abonar un pasaje en clase económica para Mariscotti, algo que rondaría los 20 mil dólares.

"Mi esposa no sabe sobre nuestros problemas económicos. Trato de no estresarla, está atravesando una situación delicada. Yo estoy viviendo hace más de 40 días en el hospital, duermo en los sillones y, cuando puedo, me meto en un baño y me ducho. Es un panorama muy difícil, no entiendo el idioma ni las costumbres. Ella es la que manejaba bien inglés", relató Carlos a nuestro medio.

Agregó: "Estamos desesperados. Tenemos familiares en Argentina y les envío un informe a todos detallando cómo avanza el estado de mi mujer. Ellos intentaron ayudarnos desde allá pero no llegamos a juntar ni un tercio del dinero que necesitamos".

El hospital Chiangmai Ram informó a Carlos que, si no abonan las deudas o el monto de los pasajes para poder enviar a la mujer otra vez a la Argentina antes del viernes, los dejarán sin asistencia. "Ya no sabemos qué hacer y por eso recurrimos a Crónica", sentenció.



Debate por acuerdo de reciprocidad

La abuela Mercedes Emma permanece atrapada en Tailandia mientras en Argentina el Gobierno analiza arancelar y establecer convenios de reciprocidad en la atención médica de los turistas y "extranjeros no residentes" que se atiendan en hospital públicos del país.

Adolfo Rubinstein, secretario de Salud de la Nación, manifestó que "los extranjeros que habitan el país tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano argentino a recibir atención médica gratuita pero está en discusión si se debe arancelar el servicio a quienes estén de manera temporal".

"Argentina tiene asegurado el acceso a la atención médica para todos. En el resto de los países del mundo, aún los que tienen sistemas más progresistas y con cobertura universal, no podés ser atendido de manera gratuita, después te pasan la cuenta y tenes que pagarla", concluyó.

En tanto, el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, informó que este lunes 25 de febrero llegará a la ciudad de Santa Cruz para abordar con sus pares bolivianos el convenio bilateral de reciprocidad en salud.