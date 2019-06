Vecinos facilitaron a la víctima las imágenes del terrible episodio. El video muestra cómo los acusados persiguen a la víctima y lo apuntan con un revolver a pocos centímetros de él. "No los reconocí, tenían casco puesto. Creo que eran jóvenes de unos 25 años", describió el chico.

Le dispararon para robarle el celular: esquivó los balazos y recuperó el teléfono pic.twitter.com/gZCSfki48F — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 4 de junio de 2019



El joven agregó que no es la primera vez que es víctima de un hecho similar y detalló: "En 2017, me pasó lo mismo. Me atacaron dos motochorros, yo estaba a bordo de la misma bicicleta. Me arrinconaron pero, no sé cómo, logré escaparme".



Los acusados de atacar a la víctima aún no fueron identificados y se encuentran en libertad. Según manifestó el afectado, los hechos de inseguridad son comunes en la zona y aseguró que no realizó la denuncia porque sabe que "no se va a hacer justicia".