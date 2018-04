El 31 de marzo, Jonathan Braian Amarfil, salió con su hermano Leandro y su amigo Martín, al boliche "Amnesia", ubicado en Carlos Pellegrini, entre entre Aristóbulo del Valle y Almirante Brown (frente al boliche “Malena”, sobre Bernardo de Irigoyen, que también tiene un historial por conflictos).

El boliche "Amnesia" donde fue golpeado Jonathan.

Alrededor de las 5.30, Jonathan decide que era hora de irse, pero en la puerta del lugar, fue increpado por alrededor de 10 jóvenes, de entre 17 a 23 años, que "lo tiraron al piso y empezaron a golpearlo" nos relató su hermana Ayelen en diálogo exclusivo con Crónica.

"No pararon sino hasta que empezó a convulsionar. Ahí se fueron corriendo y lo asistieron otras personas alrededor" cuenta dolida su hermana.

Martín Ortega, el amigo que había ido con él nos agregó también: "En la salida del boliche Amnesia, un par de chicos como seis o siete le estaban pegando a Toto (como le dicen sus amigos), y uno le da una patada en la cabeza, eso es lo que vi".

En ese tumulto, solo pudo individualizar a tres de los agresores: Damián y Thiago, que serían de Parque Irigoyen y un tal Lautaro.

Increíblemente, Jonathan logró levantarse y fue caminando hasta encontrarse con su hermano y su amigo. Luego de contarles lo sucedido, estos intentaron correr a los malvivientes mientras dejaron a Jonathan en una estación de servicio con su hermana, pero ya era tarde.

Desde su propia mirada, su hermano Leandro nos dijo: "Yo salí solo 10 minutos después que él del boliche, y cuando estoy afuera me dicen 'no vayas a la esquina porque están fajando a uno, a ver si ligás vos', entonces me quedé, no tenía idea que podía ser Jonathan".

El horror después del horror

El joven golpeado fue llevado a su casa para que intentara dormir, pero no sabían de los daños que ahora acontecía, ya que al llegar a su casa, Jonathan comenzó a convulsionar nuevamente en la cama.

Roberto Amarfil, capitán del CPC de la policía bonaerense en el distrito de General Rodríguez y padre de la víctima, trasladó a su hijo hasta el hospital Vicente López y Planes, donde los médicos les explicaron que había sufrido una fractura en la cabeza y debía ser operado de urgencia.

Jonathan todavía se encuentra internado en terapia intensiva, pero su hermana Ayelen, dijo que "en tres meses van a tener que volver a operarlo para ponerle una prótesis, porque cuando fue intervenido, como un parte de la cabeza tocaba el cerebro se la tuvieron que sacar".

Ahora, la UFI 6 de departamento judicial de Moreno General Rodríguez lleva adelante la denuncia bajo la tutela de la doctora Estefanía Contreras. Por el momento, bajo pruebas testimoniales que salieron de personas que habrían estado presentes, terminaron con la detención de Alexis, de 17 años (en San Martín y Bernardo de Irigoyen), de Pablo Damián Sicilia Bayer, de 20 años (en inmediaciones de Rivera y José Hernández) y Lautaro, de 17 años (en Carballido y Arroyo El Dorado, cerca de su casa). A estos tres sujetos se los aprehendió como supuestos autores del hecho, pero fueron liberados a los pocos días.

¿Qué se descubrió hasta ahora?

En los últimos días, trascendió un audio donde un conocido de los padres de Jonathan y al parecer familiar de los agresores, habla con ellos pidiéndoles disculpas: "Me acaban de contar que estos pelotudos de mierda no se que le hicieron a tu hijo, la verdad que no se que decirte... te pido mil disculpas, pero eso si, no me pidas más que eso porque no puedo, te pido mil disculpas por parte de ellos".

La familia, amigos y testigos del hecho, intentaron y persisten en recolectar los nombres de los autores de la brutal golpiza. Crónica, a través de dialogó con diferentes personas, pudo recolectar los siguientes nombres, trascendidos, y hasta amenazas de los autores: