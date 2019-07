Una mujer de unos 30 años molió a golpes a una vecina de la ciudad de Villa Ariza, del partido bonaerense de Ituzaingó, porque "miró mal a su hijo", un menor de 8 años que fue testigo del aberrante momento.

La acusada tiene al menos cinco denuncias en su contra por agredir, atacar y amenazar a los residentes de la zona, según relataron fuentes cercanas al hecho. La víctima, de 35, recibió heridas de consideración y su cara quedó desfigurada. La agresora continúa en libertad.

Los hechos se sucedieron cuando Paola Rojas estaba caminando tranquilamente por la calle Barbosa al 2800 hasta que, de pronto, escuchó un grito de su vecina Pamela. La agresora se dirigía hacia la víctima en un visible estado de alteración mientras arrastraba junto a ella su hijo de 8 años, que no paraba de llorar.

"Se paró frente a Paola y le preguntó a su hijo: ¿Ella es la mujer que te mira mal? ¡Responde'. El menor no podía pronunciar ni una palabra, estaba llorando desconsolado. Pese a no haber obtenido ninguna respuesta de su hijo, Pamela no dudó en golpear brutalmente a Paola, que es madre de un compañerito del colegio del pequeño", contó la hermana de la víctima, Gabriela, a cronica.com.ar.

Según fuentes policiales, "la agresora le propinó trompadas en el rostro a la víctima hasta que la afecada terminó tumbada en el piso. Una vez que Paola estaba inconsciente tirada en la vereda sin poder defenderse, la acusada prosiguió su ataque con patadas contra diferentes partes del cuerpo de la denunciante".

Afortunadamente, en medio de la agresión, la pareja de la acusada apareció en escena, logró calmar a su novia y la llevó de inmediato a su hogar. Sin embargo, el hombre no atinó siquiera a levantar a la víctima del suelo. Una vecina que observó la situación corrió a socorrer a Paola y le contó que la acusada "ya tiene al menos 5 denuncias en su contra por amenazas y agresiones". La afectada realizó la denuncia en la Comisaría de Ituzaingó N°2.

Familiares de Paola aseguraron: "La acusada es conocida en el barrio por generar este tipo de conflictos. Llegó a pegarle a menores porque se llevaban mal con su hijo mayor de 15 años. Amenazó de muerte a una kiosquera porque ella tiene un negocio similar por la zona y no quería competencia. Pese a las denuncias, la policía no hace nada. Tenemos miedo, esta mujer no puede seguir en libertad".

La mujer sufrió heridas de consideración.