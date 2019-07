Un motociclista que circulaba a alta velocidad por una calle de Lanús perdió el control de su vehículo, se subió a la vereda e impactó contra una nena de 9 años que salía de una iglesia. La menor, que sufrió graves lesiones en sus piernas, fue trasladada al Hospital Evita y necesita ser operada de urgencia para no perder la movilidad. La familia de la víctima pide ayuda porque la intervención cuesta 32 mil pesos y no tienen los recursos necesarios para costearla. El acusado aún no fue identificado.

El hecho ocurrió en las calles Boquerón y José León Suárez, a cinco cuadras de la Parroquia Cristo Redentor donde suele asistir la víctima, Kiara de 9 años. La menor vive a media cuadra de la iglesia pero decidió acompañar a su maestra de catequesis hasta su hogar, escoltada por su vecino de 18 años. En el regreso a su vivienda, fue víctima de un accidente protagonizado por un motociclista que circulaba a alta velocidad.

El conductor de la moto perdió el control del vehículo, se subió a la vereda e impactó contra la nena. Tras el choque, decidió acelerar su marcha y fugarse, sin importarle el estado de salud de la pequeña. El joven que acompañaba a la menor la asistió de inmediato, llamó a la policía y se quedó junto a ella hasta que llegó la ambulancia que trasladó a la víctima al Hospital Evita, situado en la calle Rio de Janeiro al 1910.

Si bien Kiara está fuera de peligro, sufrió graves lesiones tanto en sus piernas como en su cadera y necesita ser operada de urgencia. Sin embargo, su familia no cuenta con los recursos necesarios para pagar la intervención que cuesta 32 mil pesos. "Necesitamos ayuda, quiero que mi hija tenga una vida común y corriente como los demás nenes. No puedo dejar que este cobarde le arruine los largos años que tiene por delante", dijo Patricia, su madre, en diálogo con cronica.com.ar.

El acusado de atropellar a la menor aún no fue identificado y la familia de la menor asegura que cámaras de seguridad de los negocios cercanos al hecho podrían haber captado al sospechoso. "Lo importante en este momento es la salud de mi hija. Sin embargo, esto no va a quedar así. Este hombre tiene que pagar por lo que hizo", añadió.

Para ayudar a Kiara a poder pagar la operación, su madre facilitó su número de contacto: 1138475356. Al concluir, expresó: "Mi hija quedó destrozada y necesitamos la colaboración de las personal que puedan dar un granito de arena".

Kiara está internada en el Hospital Evita.

La nena sufrió múltiples fracturas.

La menor necesita la ayuda de todos.

El acusado no fue identificado.