Un alumno, que asiste a un colegio privado de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, se mostró armado en las redes sociales y publicó una amenaza contra los estudiantes a través de Instagram. Las imágenes que circularon por WhatsApp generaron el pánico de los padres de los chicos. Si bien aseguran que el colegio suspendió al menor, los padres exigen que el estudiante sea desvinculado totalmente."Tengo miedo de volver a enviar a mi hija al colegio", dijo el progenitor de una menor a cronica.com.ar.

El alumno acusado, cuya identidad no trascendió para protegerlo, sería estudiante de cuarto año de un colegio situado en la localidad bonaerense de Villa Centenario. El menor se fotografió armado y vestido con el buzo de la escuela y publicó las imágenes en Instagram junto a escritos intimidatorios.

"Chicos, mañana no vayan. Hagan Cadena", "Lo gracioso de todo es que tengo planificada toda la masacre, los escapes y cómo amenazar", "Solo me faltan armas para dos compañeros más y listo", son algunos de los mensajes que publicó en las historias de Instagram el acusado.

En tanto, un padre que no quiso dar su identidad por miedo a recibir represalias, manifestó: "No pude mandar a mi hija al colegio, tengo miedo. Al chico creo que lo suspendieron pero el colegio, pero no sabemos cuándo puede volver. El alumno ya viene con problemas, no es la primera vez que su comportamiento llama la atención, tiene que ser desvicunculado totalmente".

Por otro lado, en un grupo de Facebook de vecinos de Lomas de Zamora, cada vez son más las denuncias contra este menor. Una madre expesó: "Mi nene no quiere por nada del mundo que esto se haga público, tiene mucho temor. Sin embargo, tengo que salir a hablar. Este pibe está demente".



"Yo tengo dos hijas en el colegio y me enteré por grupos de WhatsApp. Jamás nos informaron nada", dijo otra. En tanto, otra mujer contó: "Algunas madres fueron atendidas en la escuela. Sin embargo, a mi me dijeron que ya era tarde. Me volví loca luego de ver semejante amenaza, sabiendo que mis hijos estaban adentro del colegio".