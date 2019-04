Una joven de 23 años denunció que fue abusada sexualmente por un chofer de Uber durante un aterrador viaje que comenzó en la avenida de Mayo y 9 de Julio, barrio porteño de Monserrat, y terminó en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús.

La víctima utilizó la aplicación de Uber para solicitar un auto y se subió a un vehículo, un Chevrolet de color gris oscuro, conducido por un sujeto identificado como Diego Ariel, según informó la plataforma.

El viaje y la conversación entre el conductor y la pasajera, que se sentó en el asiento de acompañante, transcurrió con normalidad hasta que se aproximaron al lugar de destino. En la calle José P. Albarracín y Villa Luján, a 300 metros del Hospital Dr. Arturo Melo, comenzó la tortura.

"Se le insinuó, se acercó, le tocó los senos sobre su ropa y, luego, la manoseó en su zona genital. Ella se resistió y empujó al chofer. Quiso bajarse pero le dio miedo, la zona era peligrosa", indicaron fuentes policiales a las que pudo acceder cronica.com.ar.

"Le pidió que la lleve a su destino, él continuó un par de cuadras más y estacionó su vehículo en las calles San Lorenzo y Almeyra. En ese lugar, el hombre se bajó el pantalón, se sacó la ropa interior y exhibió su pene. Luego, le agarró la cabeza con claras intenciones de obligarla a practicarle sexo oral. Afortunadamente, no logró llevar a cabo su intención", continuaron.

Agregaron: "Le tomó la mano y la obligó a tocarle el pene. Mientras, él le decía: 'Dale, un ratito. Dejame chuparte a vos, aunque sea, una teta'".

Según señalaron las mismas fuentes, la joven intentó bajar del vehículo pero no lo logró ya que estaba activado el cierre centralizado del vehículo. El hombre se acomodó los pantalones, circuló unas pocas cuadras y llegó al destino de la chica, donde su novio la esperaba en la puerta.

"Debido al estado de shock, la joven no pudo pronunciar una sola palabra y dejó que su pareja le pague el viaje al chofer. Al ingresar a su vivienda, contó lo sucedido. El novio de la víctima salió de su casa para buscar al chofer pero el conductor ya no estaba en el lugar", agregaron.

Previo a hacer la denuncia ante la Comisaría de la Famlia de Lanús, la joven escribió en Facebook su desgarrador relato y publicó las imágenes del perfil del chofer de Uber acusado.



"Hola gente. El sábado 13 de abril pedí un Uber, el conductor intentó abusar de mi. Este 'hdp' me llevó por un recorrido distinto al acordado, trabó las puertas del auto imposibilitándome a salir. Me tocó, me mostró su miembro, quiso obligarme a hacerle sexo oral. Me negué, le pedí a gritos que me lleve a mi casa. Comparto la información para que ninguna otra chica viva esta situación", escribió en su perfil.

Además, agregó las siguientes imágenes:

El perfil del chofer en la plataforma.

La foto de perfil que tenía el conductor de Uber acusado.



Este fue el trayecto que realizó la joven denunciante