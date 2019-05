Un pitbull, que ya atacó a varios vecinos de la localidad bonaerense de Chacabuco, se abalanzó sobre una mujer de 69 años, intentó morderle la cara y provocó la caída de la señora, que terminó con su pierna izquierda fracturada. El dueño del animal no se hizo cargo de la situación y agredió a familiares de la víctima. Los habitantes del barrio piden que se tomen medidas en el asunto.

La afectada estaba caminando por la avenida Garay, a unos metros de la avenida Alsina, cuando fue atacada sorpresivamente por el can. El animal, que suele escaparse de su casa porque la reja que lo divide de la vía pública está rota, salió corriendo hacia la señora, se abalanzó sobre ella e intentó morderle el rostro. Producto de la agresión, la sexagenaria sufrió una abrupta caída y se fracturó una de sus piernas.

En medio del ataque, una vecina que conocía al animal se acercó, ahuyentó al pitbul y socorrió a la mujer que permanecía tendida en el piso pidiendo ayuda a los gritos. "Se cayó al intentar esquivar el mordiscón que este animal quería darle en la cara. Gracias a Dios apareció alguien que la salvó, sino no sé como hubiese terminado", dijo un familiar de la víctima a Crónica.

Parientes de la afectada le comunicaron lo ocurrido al dueño del perro, quien no se hizo cargo del ataque, no ofreció disculpas y les respondió: "me chupa un huevo lo que pasó".

Tras la difusión del hecho, muchos vecinos de la localidad se contactaron entre sí y denunciaron que este animal ya atacó a varias personas de la zona. "A mí y a varios ya nos mordió", "Hizo que me caiga de la moto, no paraba de correrme para atacarme", "Corre a vecinos todos los días", fueron algunas de las acusaciones.

Además, acusaron al dueño de maltratar a su mascota y expresaron: "No queremos que le hagan daño al animal, sólo pedimos que la cuide alguien que pueda hacerlo. El hombre que la tiene en su casa la descuida, no le da de comer, la maltrata". Agregaron: "La tiene porque le interesa que la perra tenga crías para poder venderlas".

El perro se escapa a diario de su casa. Al concluir, pidieron: "No es la primera vez que pasa algo así y no se toma ninguna determinación. Necesitamos que alguien intervenga y nos ayude. Hay muchos nenes caminando por la zona. Hoy, fue esta señora. Mañana puede ser cualquiera la víctima de este animal".



La mujer atacada se encuentra en recuperación luego de ser operada en un hospital de Junín por una fractura en su tibia y en su peroné. Además, deberán colocarle una prótesis y permanecerá en tratamiento sin poder caminar durante, al menos, ocho meses.