Ocurrió en una casa situada a cinco cuadras de la estación de Tigre.

Un profesor de taekwondo le dio una brutal golpiza al ex de su novia frente a menores en una vivienda situada en la ciudad bonaerense de Tigre. "Las hijas de mi actual pareja no paraban de llorar. Él comenzó a pegarme mientras yo estaba sentado. Una persona así no puede dar clases", denunció la víctima a Crónica.

Carlos Alfonso, de 28 años, asistió junto a su novia y las hijas de ella a la vivienda de su ex pareja, quien reside con el agresor Luis Masiello, de 35, en una vivienda situada a cinco cuadras de la estación de Tigre, para discutir sobre la cuota alimentaria.

Según contó a nuestro medio, en medio del debate, el denunciante manifestó que los únicos que debían opinar debían ser los padres de las menores. El acusado reaccionó de manera violenta, lo amenazó y le propinó una golpiza frentes a las pequeñas de 8 y 10 años.

"Soy analista de sistemas y él profesor de taekwondo, no iba a pelear con él. Es más, le dije que no me molestaba que esté presente. Sin embargo, le aclaré que era un tema mío y de mi ex pareja. En ese momento, me dijo que me iba a partir la cabeza y se produjo el altercado", relató.

Agregó: "Recibí una fuerte piña en la nariz, varias en la cabeza y dos patadas. Lo que más me dolió fue que estaban las nenas de mi pareja presentes. Una persona así de violenta no puede dar clases". La denuncia fue realizada en la Comisaría Nº 1 de Tigre.