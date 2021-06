Tu denuncia 04-06-2021 12:10 Su ex novio la atacó a golpes con una pala, sufrió daños irreversibles y aún no puede rehabilitarse: "Esta en silla de ruedas y no recuerda nada"

Milagros Lucente fue agredida en La Cumbre, en Córdoba, en marzo pasado y estuvo internada 50 días. Volvió a su casa pero aún no pudo comenzar su rehabilitación por las trabas burocráticas que se profundizaron con la pandemia. "Son días de mucha frustración y tristeza", contó su mamá a cronica.com.ar.