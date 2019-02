Cámaras de seguridad registraron el indignante robo. (Captura)

Un techista denunció a un hombre por robarle dos escaleras de aluminio que utilizaba para trabajar en el partido bonaerenese de Moreno. Cámaras de seguridad de un supermercado registraron cómo el acusado se llevó las herramientas a plena luz del día con ayuda de un cómplice.

Mauricio Miguel Ferrero, de 45 años, padre de seis hijos, ató las herramientas al techo de su auto este lunes por la mañana y, antes de ir al trabajo, decidió ir a una cochería a pasar un presupuesto. El hombre estacionó su vehículo en la calle La Quintana, entre avenida Alcorta y Bartolomé Mitre, y permaneció en el local durante cinco minutos. Al salir, descubrió que los artefactos ya no estaban.

"No podía creer que mis escaleras no estaban. Me volví loco. Comencé a preguntar a los vecinos y le pedí al dueño de un supermercado que me permita ver las imágenes de su cámara de seguridad. En el video, vi cómo un hombre se las llevó en una camioneta. Me arruinó la vida. Cuestan más de 25 mil pesos entre las dos", dijo Ferrero a nuestro medio.

Las imágenes muestran cómo el acusado se acerca a un auto estacionado color celeste, desata las dos escaleras, las toma y las carga en la parte trasera de una camioneta. Luego, se sube al vehículo conducido por su cómplice y se da a la fuga.

"Vecinos vieron cómo el delincuente se llevó las cosas pero pensaron que eran de su propiedad ya que el hombre las cargó con total tranquilidad", dijo. "Este sujeto me dejó sin trabajo. Yo no puedo ir a la casa de mis clientes sin escaleras. Me arruinaron. Soy el sostén de mi familia y tengo que alimentar a mis seis hijos", detalló. La denuncia fue realizada en la Comisaría N° 1 de Moreno.