Robert De Niro llegó hace unos días a la Argentina para grabar una serie junto a Luis Brandoni. Su arribó provocó un terremoto en la Ciudad de Buenos Aires, donde sus fans siguen todos sus movimientos. Sin embargo, según trascendió, la relación entre ambos viejos conocidos del cine también estaría atravesando ciertos temblores.

Así lo informó el periodista Rodrigo Lussich, en el programa Socios del Espectáculo. “Hay una guerra declarada entre dos socios que iniciaron una gestión imposible. Se pudrió todo entre Luis Brandoni y Robert De Niro en las grabaciones de la serie que están filmando acá en Argentina”, reveló.

Luis Brandoni estaría enojado con Robert de Niro por llegar tarde a las grabaciones de la mini serie, "Nada".

El motivo no sería otro que ciertas desprolijidades por parte del protagonista de "El Irlandés" o "Mi Abuelo es un Peligro". “Está emputecido con los fans, llega tarde a las grabaciones y Brandoni se enojó. Dijo que no graba más a la mañana porque llega a las seis y De Niro no está, manda a su doble”, añadió el comunicador.

A su vez, Lussich aclaró que el acoso constante de los fanáticos sería uno de los motivos por lo que, tanto De Niro como su pareja, estarían incómodos. “Hay una guerra declarada, pero hay una fiebre con la llegada de Robert porque todos están hablando de él. Vino con su pareja, está aquí, enojado con la gente porque no quiere que se le acerquen, así que parece que Luis Brandoni se hinchó los huevos”, señaló.

Robert De Niro llegó a la Argentina hace solo unos días y ya provocó un revuelo impresionante.

A su vez, Lussich aclaró que el acoso constante de los fanáticos sería uno de los motivos por lo que, tanto De Niro como su pareja, estarían incómodos. “Hay una guerra declarada, pero hay una fiebre con la llegada de Robert porque todos están hablando de él. Vino con su pareja, está aquí, enojado con la gente porque no quiere que se le acerquen, así que parece que Luis Brandoni se hinchó los huevos”, señaló.

“Al parecer, la estrella de Hollywood estaría cansada de los miles de personas que esperan en las distintas locaciones para pedirle fotos o autógrafos”, cerró el periodista.

Esto último quedó en evidencia recientemente, cuando el artista se encontraba cenando con su pareja en el restaurante del hotel donde se hospeda. En ese momento, fue sorprendido por una fanática que se acercó para pedirle una foto. Sin embargo, De Niro declinó la propuesta, por lo que a la joven no le quedó otra que marcharse.

“Robert De Niro me dijo que no a la foto. Malísimo. Tachado de la lista”, expresó la fan, que además contó que tuvo un entredicho con la novia del actor, quien la habría tratado de “grosera”.

¿Qué hace Robert De Niro en Argentina?

El popular actor se encuentra en pleno rodaje de la mini seria “Nada”, en la cual, además de Luis Brandoni, participarán Guillermo Francella, Silvia Kutika, Daniel Aráoz, María Rosa Fugazot y Majo Cabrera. A este elenco hay que sumar las participaciones especiales de Narda Lepes y Francis Mallman.