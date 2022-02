EXPECTATIVA 13-02-2022 23:20 Marvel estrenó el tráiler de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" en el entretiempo del "Super Bowl"

Los fanáticos de Marvel ya pueden disfrutar del tráiler de "Doctor Strange", que vio la luz por primera vez en durante el entretiempo del "Super Bowl". Ahora, esperan el estreno oficial en el cine que será a partir del 6 de mayo. ¡Mirá el avance!