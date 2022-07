Como todo el mundo sabe, o para quienes no también, los Backstreet Boys fue una banda ícono de los años '90. Ya hacía 3 años que no volvían a los escenarios, desde "DNA", pero ahora lo harán con su primer disco navideño.

A este mismo lo van a llamar "A Very Backstreet Christmas", aunque no para diciembre, sino que va a ser el 14 de octubre, meses antes para que nos vayamos ambientando. Tendrá dos versiones: CD y vinilo.

Dentro de su flamante álbum estarán versiones como "White Christmas", "Silent Night", "Have Yourself a Merry Christmas", que van a ser parte con tres temas nuevos: "Together", "Christmas in New York" y "Happy Days".

Tal es así que le hicieron una entrevista a uno de los vocalistas de la banda, Brian Littrell donde confesó: "Siempre hablamos de hacer un álbum navideño y, esta vez, simplemente encajó". Por su parte, Howie Dorough comentó que hace 30 años que quieren realizarlo, y que no pueden esperar más para ser parte de las fiestas de sus fans junto a su disco navideño.