Cirilo Fernández es músico, pianista de jazz y tiene un proyecto que se llama "Fernández 4" donde pasó por varios estilos, incluyendo al jazz, donde pasa por el hip hop, rock, pop y en el disco que viene a presentar incursionó más por el Neo Soul, con el cual trabajó con artistas con los que siempre quiso hacerlo, buscando hacer canciones en español, cuando siempre fue más por el lado de lo anglo.

Este álbum comentó que lo hizo en pandemia: "Es un disco indulgente, donde me di el gusto de hacer lo que quise, y por eso el nombre 'Ike', saliendo del mundo nerd y entremos en un mundo más popular, si se quiere", comentó Fernández. Como dato color, contó que es suizo, nació allá, pero vive en Argentina y es hincha de Boca Juniors.

El artista también es productor y trabajó con artistas como Catriel y Emmanuel Horvilleur, donde abrió la ventana de trabajar con otros artistas, donde contó que previo venía siendo como una banda, donde trabajaba con los mismos elementos, y allí surgió eso de empezar a trabajar con otros artistas, produciendo su música con los artistas mencionados.

Cirilo Fernández hablando en CM Rock con Carucha Podestá

A la hora de nutrirse para componer, contó lo mismo de un principio -que no es de encerrarse en un solo género- y que tiene que ver con la música que él escuchaba cuando era más jóven. Acá comentó que su papá era "ultra jazzero" donde también escuchaba bossa nova; su madre lo mismo con Stevie Wonder; el también incursionó con Mr. Bang, Zappa, Fito Paez, Charly García. Al ser influenciado por estas bandas y artistas, contó que no se siente cómodo haciendo un tema que vaya siempre por un acorde y tonalidad.

Cirilo Fernández tuvo y tiene varias nominaciones y premiaciones en su haber: En 2017 lo galardonaron con el Premio Gardel con "Mute", un disco de Fernández 4, algo que lo considera increíble, un mimo que ganar con música que no es mainstream, le pareció una locura y lo tomó como impulso para seguir creciendo y haciendo música.

También agregó que con el trabajo que hizo como colaboración, se le abrieron las puertas a invitar gente a su shows o metiendo artistas más populares como Julián Kartún de El Kuelgue, algo que tomó como experimento para trabajar con gente que siempre quiso trabajar y, de cierta manera, no encontraba la forma de realizarlo.

Quienes son los Fernández 4

La banda es un "supergrupo", cuyo lider es Cirilo Fernández en piano. Lo siguen Nicolás Sorín en voz y teclados, Sebastián Lans en guitarra, Mariano Sivori en contrabajo, y Daniel Piazzolla en la batería. El grupo sorprendió en el año 2015 con su primer álbum "No Fear", el cual fue nominado a los Premios Gardel, pero se consolidó con el mencionado galardón por su siguiente álbum "Mute", dos años más tarde. Ellos generaron un mix de forma original con el R&B, y el soul con rock, pop, hip hop y electrónica, con la instrumentación lógica y propia del jazz.