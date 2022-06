"Muy bien, muy feliz, es algo en lo que trabajamos mucho, hay mucho sacrificio atrás, lo soñé hace años y hoy por fin se pudo materializar, asi que contenta que ya todos lo pueden escuchar", comenzó diciendo la cantante en base a cómo se siente en base al lanzamiento de su trabajo.

También comentó que todo esto nació en respuesta a un tema de Reik que se llama "Yo creo en tí", pero no solo tiene que ver con eso, sino que destaca que tiene que ver mucho con su historia, su carrera, porque, al ser de Nogoyá, Entre Ríos, veía como lejana la posibilidad de realizar su sueño, pero se sacrificó y luchó tanto por ello que terminó sucediendo.

A su vez destaca que este no es un álbum conceptual, sino que va fluyendo por diferentes géneros, que tienen un hilo y una escencia en común, donde dice que va a ser algo nuevo porque hay géneros que mucha gente no escuchó que incursionó y "se van a sorprender".

"Van a escuchar una balada, que todavía no la escucharon, algún cover por ahí en Instagram, pero nunca mi propia balada, y con una historia tan especial como la que conté; hay un estilo mas hip hop, que está bueno, también un afro-beat, la verdad es que hay distintos géneros y muy lindos", agregó Emilia.

Emilia habló sobre la colaboración que tiene en conjunto con Nicki Nicole, diciendo que consumía su música desde que salió: "La conocí en Miami, que nos empezamos a ver un par de veces, y yo hice esta canción en el estudio con Big One y con FMK y mientras me la estaba haciendo a la canción, me la imaginaba y la proyectaba a Nicki, entonces me animé y le escribí: 'che, amiga, tengo una canción para mandarte, que te parece, si te gusta, sin compromiso, y me dijo que le encantó que obviamente se iba a sumar y escribió su verso".

La artista comentó que su tema favorito es el número 5 del álbum llamada "Mi otra mitad", que habla de una historia verídica, escrita en pandemia.

¡No te pierdas la nota completa!