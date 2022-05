"Fue algo muy lindo, no me esperaba todas estas cosas que están pasando, y le agradezco a la gente que le gustó lo que hice", comentó Francisco Benítez en alusión a todo lo que vivió tras ser el ganador de La Voz Argentina 2021. "Canto porque que me gusta y para hacer feliz a la gente", agregó.

El artista se presentó y recorrió muchos festivales, donde pudo desarrollar su canto y demostrarle todo el cariño que le brindaron, allí expresó que, en un principio, fue difícil para él todo lo que conlleva el mismo, porque no estaba acostumbrado, pero que está muy agradecido por el cariño que le brindó la gente, por la oportunidad que le dan, por aceptarlo como es y por todo lo bien que lo hacen sentir.

Además agregó que es más difícil competir en La Voz, que salir a cantar en vivo en sus shows, porque en el primero no se imagina el estar ahí y que lo escuche toda la gente; en cambio en sus presentaciones, porque se siente más tranquilo y disfruta mucho más.

A punto de comenzar una nueva edición de La Voz, el artista es consultado por futuros participantes para que le brinde sus consejos: "Yo siempre les digo lo mismo: 'que canten, que canten con el corazón, porque la música es para compartir y no para competir y les digo que disfruten mucho de la experiencia, y que esten siempre bien de la cabeza y el corazón'".

El cantante aseguró que este año se vienen nuevos temas e incluso un disco con la compañía discográfica, donde no solo va a hacer folclore, sino que quiere que lo consideren para otros géneros y, a su vez, "para que a la gente les gusten mis canciones".

Para presentarse con su carrera solista, salieron con la canción "La Flor": "Tiene un significado muy grande y la idea mía era esa, de mostrar algo que mostré en el certamen a través de las canciones, que la gente pueda ver el significado de la letra y le agradezco un montón al director musical de La Voz que me dio esta canción para que pueda compartirsela a la gente".

