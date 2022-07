La artista comentó que este es su primer single propio y que se encuentra muy contenta y entusiasmada, con lo que fue un "proceso largo y llevadero" donde le fluyó todo, que se nota en el videoclip y el resultado.

Con respecto al volver a la música Suárez comentó: "La verdad que no caigo, el día que me hicieron el canal de Spotify o Youtube, era una locura, algo que esperé mucho tiempo, no sabía si me animaba a hacerlo, asi que estoy también un poco orgullosa de haberme animado a dar ese paso y estoy super contenta".

También, como adelanto, agregó que al mismo tiempo que salió este single tenían una balada, pero tomaron la decisión de sacar primero esta canción, por un tema personal que estaba viviendo. A su vez comentó que está con la gente indicada, como por ejemplo Santi Celli, que la ayudan a darle forma de canción lo que ella escribe.

"Me hizo muy bien, hablé con Santi (Celli) una noche que estaba muy colapsada, muy triste, y justo me preguntó cómo estaba, y le dije que en un mal día y me dijo 'aprovechá y escribí'; ahí le respondí 'no, Santi, no puedo ni escribir, me quiero ir a dormir, estoy de mal humor, triste, y me dijo 'escribí lo que quieras y después le damos forma de canción, y así fue: la escribí, la leyó y me contestó 'ah, estás mal de verdad jajaja", contó La China sobre cómo surgió "Lo que dicen de mí".

Aunque todavía no se avecina un disco, la artista comentó que están en tratativas de crearlo, que tiene muchas ganas de estar compartiendo sus canciones arriba de un escenario y que aún está conformando la banda que la acompañe.

Yendo al video, contó que lo armaron en conjunto desde sello, porque se encuentra como artista independiente, no está con una discográfica, entonces fue de forma personal. Allí le comentó el concepto a Sofía Malamute, productora, a quien le encantó y agregó su parte y de allí surgió todo. Y claro, tiene que ver con parte del relato de aquella noche mencionada en la anécdota que contó con Santi Celli.

