El artista vivio con mucha emoción el "sentir que está en la meta final de su camino, porque no puede uno dejar de pensar en todo lo que pasó en ese largo recorrido" y siguió: "La carrera de los artistas, muchas veces es efímera, se tiene éxito un año o dos, y es muy difícil seguir teniendo lo que se obtuvo en un momento determinado; por eso hay que estudiar, mantener una conducta, organización; es una carrera muy competitiva".

"Para los que hicimos la carrera en los 60' fue bueno haber tenido la oportunidad de haber hecho mucho cine, porque tiene esa cosa mágica, donde uno puede estar de vacaciones o trabajando, y un canal está pasando una película que le está recordando a la gente imágenes de un tiempo, de manera que fue muy importante las casi 20 películas que hice", dijo el cantante.

También se refirió a la inmediatez que hoy en día hay con las canciones, porque salen sencillos constantemente y agregó que "muchas veces no le conocen la cara al artista", donde destacó que en tiempos pasados era "más amorosa la cosa, se quería mas al artista".

En cuanto a su despedida, comentó que van a ser dos o tres Luna Park y lo mismo para el interior del país y en latinoamérica. El cantante va a estar en el Teatro Colón, donde destacó: "Es un sueño muy grande porque impresiona un poco; son las cosas muy difíciles de expresar en palabras; tal vez otros artistas ya lo habían soñado y tenían ilusión de que eso les iba a pasar". "No puedo olvidar cuando un periodista con una gran humorada, me sacó una foto en la puerta del Cólon golpeandola con el título de 'Palito pretende que golpeando las puertas del Colón, se las van a abrir, hoy voy a estar cantando por segunda vez'", contó como anécdota.

"Palito" se mostró tan agradecido con las cosas que le sucedieron a lo largo de su extensa carrera, que añadió: "Uno no termina de agradecerle a la vida las cosas que han pasado y yo creo que es bueno saber que lo que pasa es porque algo uno hizo para que pasen, mas allá de la suerte, la gente que ayudó, pero uno tiene que tener un espiritu para no bajar los brazos; te podes encontrar con mil dificultades pero no pierdas de vista tu sueño o meta, y tratá de avanzar un paso por día, algún dia vas a llegar y alcanzar tus anhelos, la vida es de los que se deciden a llegar".