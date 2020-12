Una abuela que vive en Australia generó polémica en la red social Reddit al comunicar que cobra un sueldo fijo por ser la niñera de su nieto, ya que su hija no puede cuidarlo porque trabaja en jornadas de ocho horas, cinco días a la semana.

En ese sentido, algunos usuarios criticaron duramente a la abuela y otros, en cambio, la felicitaron por la decisión de cobrar por su labor, que implica desgaste, tiempo, mucho esfuerzo a su edad y que además no es expresamente su obligación hacerlo.

"No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo. No puedo simplemente trabajar y cuidar a su hijo al mismo tiempo", sostuvo la abuela.

El posteo de la abuela australiana en Reddit.

La señora se puso firme ante su hija y le pidió 15 dólares por hora para cuidar a la nieta. Sin embargo, la madre negoció y le ofreció 10 dólares por hora, a causa de que la joven no tiene las posibilidades de pagar más dinero, al ganar 22 dólares por hora en su trabajo.

"Sólo diga que no quiere cuidar niños", "¿Quiere cobrarle a su hija más de la mitad de lo que gana por cuidar a su nieto? Si no quiere hacerlo diga que no y deje que busque a una niñera", fueron los comentarios en contra de la abuela.

.

Esa fue una de las razones por las cuales la mujer fue cuestionada y acusada socialmente de no amar en verdad a su nieto y cuidarlo sólo para ganar dinero.

En consecuencia, la abuela aseguró que ama a su nieto de un año y le encanta pasar tiempo con él, pero le cobra a su hija los dos o tres días por semana que se dedica a ser niñera, porque de esa manera renuncia a su merecido tiempo libre.

Otros usuarios argumentaron que la mujer tiene todo el derecho a que le paguen por su tiempo, especialmente si va a perder dinero al ayudar a su hija.

.

"Mi hija tiene 29 años, un hijo de un año y pronto volverá a trabajar", relató. "Trabaja cinco días a la semana, alrededor de 7-8 horas al día de 7:30 am a 3:00 pm, y me preguntó si estaría dispuesta a cuidar a su hijo dos o tres días a la semana", añadió.

Sin embargo, y según las legislaciones vigentes en Australia, los usuarios se cuestionaron si la abuela está "calificada profesionalmente en cuidado de niños" y se preguntaron si la señora "tiene certificado de primeros auxilios vigente o un título en educación infantil". Según los comentarios esos son los requisitos para los trabajadores de cuidado infantil que son remunerados.