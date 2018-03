Una mujer de 104 años parece haber dado con la poción mágica para mantenerse en buen estado de salud y, para sorpresa de todos, su secreto consiste en beber medio litro de cerveza al día y a la misma hora. La estadounidense Mildred Bowers, oriunda de Carolina del Sur, aseguró que hace varios años tiene este hábito y no piensa dejarlo, ya que "es una medicina".

Además, contó que su propio médico fue el que la autorizó a mantener la rutina de consumir medio litro todos los días a las cuatro de la tarde. "Es mi trago favorito y me hace sentir bien. Por fin una medicina que me gusta; nunca se me olvida de tomar". Mildred, que estuvo casada dos veces con hombres que ya no viven, goza de buena salud y es muy jovial.

Su último cumpleaños lo festejó, como no podía ser de otra manera, con mucha cerveza y rodeado de amigos y familia, quienes se sorprenden diariamente por su vitalidad. Su gusto por esta bebida, que se ha vuelto un hábito en su vida es, como para otros, tomar una taza de té o un café. Según ella, lo aconsejable es que cada uno "sea libre de beber lo que le gusta".