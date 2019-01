La actriz porno Sabrina Sabrok, mostró en varios videos la cirugía número 53. Este nuevo procedimiento lo hizo con el fin de tener la cola más grande del mundo, fue por esto que mando a hacer los implantes personalizados, pues según ella los convencionales son más chiquitos.

“A estas alturas, no me da miedo; me da más miedo un accidente u otra cosa. Yo me cuido muchísimo, soy muy sana del cuerpo; mentalmente, no sé (risas), pero en cuanto al cuerpo, sí. Yo tomo mucha agua, me cuido las comidas, no fumo, no tomo, no me drogo, entonces eso me ha ayudado”, dijo la actriz.

Según Sabrina, estas nuevas medidas las quiso para seguir sorprendiendo a sus seguidores, quienes pueden ver sus videos por medio de las redes sociales o su página web.