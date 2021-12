La versión de la creación del mundo en siete días por Dios, en la religión católica, se contrapone a la explicada por los científicos con respecto a la explosión del Big Bang, la evolución de las células, el nacimiento y posterior extinción de los dinosaurios. Sin embargo, según contó un tuitero, una profesora chilena tenía su propia idea de lo que sucedió y no dudó en compartirla con sus alumnos. La alucinante historia se volvió viral en las redes sociales.

"Siempre que veo pasar discusiones sobre cómo enseñar historia en colegios, recuerdo a una profesora de religión que tuve en la básica. Ella fue la que nos contó que a los dinosaurios los mató un meteorito. ¿Y quién venía en ese meteorito? Adán y Eva", comenzó contando el usuario @VillalobosJara.

"Eso hay que guionarlo", "Está mejor que algunos cómics de Marvel", "Julio Verne es un aprendiz al lado de la profesora", "Dejaré de ser ateo porque me encantó la historia", "Hasta yo habría puesto atención y hasta participo de la clase", "Ni juego de tronos se animó a tanto", fueron algunas de las respuestas que recibió el hilo.

Cómo se unen los dinosaurios con Adán y Eva

El relato no terminó ahí, sino que la mujer había encontrado una explicación "lógica" para demostrar que las enseñanzas católicas no contradecían al origen del universo de los investigadores. "Según ella, los dinosaurios no contradecían la Biblia. Dios los hizo junto a los otros animales pero luego descubrió que asolaban la Tierra. Por eso inventó al hombre. Entonces los destruye con este meteorito y en él venían Adán, Eva y sus hijos", recordó.

Por supuesto, esto también tenía otro relato detrás que incluso detallaba el surgimiento de las distintas razas. "En su versión, Dios hizo a la primera pareja en el cielo. Y les fabricó toda clase de hijos (de distintos tipos de piel, contextura, etc.) y todos bajaron en este meteorito-nave que aplastó a los dinos de un zum. ¿Y qué pasó con el meteorito?, preguntamos todos en esa clase", agregó Villalobos.

Tenía todo tan bien pensado que hasta la creación de los metales tenía su explicación. "¿De dónde creen que salieron los metales? Preguntó ella. Los metales no existen en la naturaleza. Dios no los inventó en ninguno de los 7 días. Porque -agárrate Juana- la Tierra no estaba destinada a ser colonizada, sino que iba a ser un jardín. Los dinos cambiaron el plan".

Como a Dios no le gustó que los dinosaurios arrasaran con la Tierra, ingenió una forma de matarlos y al mismo tiempo crear los metales. "Entonces: Dios manda el meteorito, aniquila a los dinosaurios, la raza humana se esparce por el planeta y el meteorito se fragmenta y se convierte en todos los metales de la creación. Y se reparte por montañas y subsuelos varios. Todo esto explicado en una sola hora de clases".

Más allá de que no le creyeran una palabra, los alumnos se quedaron encantados como si les hubiese leído un libro de J. K. Rowling. "Esa señora estaba loca como un zapato pero ¿nos aburríamos con ella? Jamás. ¿Poníamos atención? Por cierto. ¿Tenía alguna ética pedagógica su relato? Para nada. Sin embargo, se mandaba unas voladas que ni Tolkien. Excelente servicio", agregó.

Ni siquiera la Virgen María se salvó de tener su 'final feliz' en la historia de la docente. "Ah, y según ella al ascender al cielo la Virgen María se había convertido en la esposa de Dios y juntos le habían dado a Jesús varios hermanos. ¿Y dónde estaban esos hermanos? En otros planetas. ¡Ahí quedaste George Lucas!", sentenció.