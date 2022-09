La aplicación de delivery de comida DoorDash se vio implicada en una controversia esta semana, después de que una clienta denunciara desde su cuenta de TikTok que el pedido de su novia llegó con una inaceptable nota por parte del repartidor que consideraron pasiva agresiva.

Marina, una internauta estadounidense de 26 años, se volvió viral en la plataforma de videos cortos después de compartir el insólito episodio que vivió con la app. En el video, Marina dijo que su novia, que no quería estar en cámara, tiene problemas digestivos y le dijeron que subiera de peso. Entonces, ordenó una bolsa de Cheetos, una caja de taquitos Delimex y una bebida Dr. Pepper de DashMart, una subsidiaria de DoorDash.

El pedido llegó a tiempo y todo parecía normal, hasta que las mujeres abrieron la bolsa y se encontraron con un pequeño detalle por parte del repartidor de la aplicación de delivery: en la bolsa de comida, había dejado una nota que decía "una manzana al día mantiene alejado al médico", junto a una manzana.

Marina no se tomó el gesto a la ligera, explicando que su novia "no puede comer manzanas, por lo que el gesto grosero no se aplica" y que es un comentario "gordofóbico" y "muy inapropiado". "Si estás entregando la comida de alguien, ¿por qué vas a juzgarlo?", agregó furiosa en el clip de menos de un minuto donde realizó su denuncia.

La nota del repartidor fue fuertemente criticada en TikTok. (@awkwardmarina)

El video no tardó en llamar la atención de los usuarios de TikTok, recibiendo más de 100 mil visualizaciones y cientos de comentarios indignados pro parte de sus seguidores, quienes expresaron su incredulidad ante el atrevimiento del repartidor: "Literalmente no les habría costado ningún esfuerzo no dejar esa nota", escribió un usuario.

"Eso es una locura, especialmente porque no saben en qué situación se encuentra alguien", señaló otro. "No deberían estar haciendo NINGÚN juicio, punto", agregó un tercero.

La respuesta de DoorDash

Las críticas contra la aplicación de delivery crecieron lo suficiente para justificar una respuesta de la empresa estadounidense, quien inició una investigación para determinar la razón detrás de la indignante nota. Un portavoz de DoorDash le dijo al portal Daily Dot que habitualmente incluye "notas de agradecimiento con los pedidos de DashMart en nuestros esfuerzos por sorprender y deleitar a los clientes".

"Desafortunadamente, este cliente recibió por error la nota incorrecta que debía incluirse con otro pedido. Nos disculpamos sinceramente por esta confusión", dijo el portavoz, y agregó que la compañía se está acercando a la novia de Marina "para arreglar las cosas".