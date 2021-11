Este martes Wanda Nara le contó a Susana Giménez que antes de que empezaran a salir, Mauro Icardi le pagó un pasaje para que volara de Buenos Aires a Milán para verlo y que ella lo rechazó ya que tenía a sus hijos muy chicos todavía. A raíz de este comentario, una usuaria de Twitter recordó una anécdota de una historia de amor fallida y se volvió viral.

Una vez me estaba hablando con un chongo de la Plata que fue tal mi enamoramiento que me pedí vacaciones en el laburo, me alquile un depto por Airbnb por 5 días para estar juntos y el primer día que lo vi me dijo “me voy a casa, después vuelvo” No lo vi nunca mas. pic.twitter.com/r55fjsRxqj — Sobvio Txica (@sobviotxica) November 24, 2021

"Una vez me estaba hablando con un chongo de La Plata. Fue tal mi enamoramiento que me pedí vacaciones en el laburo, me alquilé un departamento por Airbnb por 5 días para estar juntos y el primer día que lo vi me dijo ‘me voy a casa, después vuelvo’. No lo vi nunca más", tuiteó @sobviotxica, junto con una captura de pantalla de la entrevista con Nara en la que se lee la declaración "Yo no viajaría para estar una noche con un chico".

Contaron su mayor vergüenza en Twitter

Decenas de tuiteros decidieron mostrarle que no estaba sola y recordaron aquellos momentos en los que "perdieron su dignidad" en una relación fallida. "Viajé a Córdoba 10 horas en micro para 'recuperar' a mi ex que me había dejado por WhatsApp (yo de Buenos Aires). Estuve cinco días cocinándole y le presté plata para la nafta porque no había cobrado. El último día me dijo que salía con otra piba. Yo había sacado el pasaje en 6 cuotas", recordó "Danitah".

Otra usuaria compartió una anécdota más vergonzosa. "Una vez mi amiga se encajetó con uno de Carmen de Areco. Organizó todo para que vayamos y nos quedamos en la casa del flaco. Cuando llegamos nos enteramos que tenía novia. A la madre le dimos pena y nos dejó quedarnos igual pero el ambiente era filoso".

Me fui a Necochea de vacas conocí a un pibe,antes d irme me dijo:no t vayas quédate conmigo. Volví, renuncié a mi trabajo, le dejé el depto a mi mejor amigo, llegué, conseguí laburo.A los 5 meses me dice:pensé q ésto iba a ser diferente.Y si t alquilás un dpto sola? Wtf Me volví — Nita Casabianca (@avcasabianca) November 25, 2021

Diego contó una historia que podría haber terminado en tragedia. "Hace como 15 años me gustaba una piba del interior de mi provincia. Siempre quise sorprenderla y lo hice el mismo finde que salía su novio después de 2 años en la cárcel. Resumen, estuve seis horas escondido en un arbusto porque quería matarme, hasta que pude salir y volví a casa".

Tal vez nos podríamos replantear chatear menos e ir mas a los pelpa, al fin y al cabo, es chatear con un desconocido OCHO años. Se re pone expectativa, se infla todo, terminas idealizando a un salame simplemente porque lo desconoces. — LoLi [lo personal es político] (@lolycurescasco) November 25, 2021

No todas las historias fueron tristes. "Conocí un porteño, empezamos a hablar, vino a verme a Neuquén. Al mes fui yo, me volví y a la semana me sacó un pasaje para que me fuera a vivir allá con él. Han pasado 5 años, dos hijos y tres mascotas", sentenció Flor.

La única historia exitosa que estoy viendo en este hilo — Armando Martínez (@Armandmartinez7) November 25, 2021

Para los que preguntan

Estuvimos una semana y media juntos, conocí a su familia y amigos y nada, quedamos en qué ella viene de vacaciones acá a mitad de año y yo a fin de año para seguir viéndonos de vez en cuando — Strenvjkov (@EzeeeLedesmaa) November 25, 2021



El rosarino, yo de Baires. Nos conocimos escuchando The Smiths y flasheamos amor. El venía a CABA y yo fui una sola vez a Rosario. Su cumple caía el finde largo del bicentenario, ahorré para ir y cuando ya estaba x salir a Retiro 5 am me llama y dice “no vengas, estuve con otra” pic.twitter.com/Y7LpCCaVFl — alterego (@cumbiabeba) November 25, 2021