Es increíble la manera en que las redes sociales siguen siendo las grandes protagonistas en la vida de los seres humanos. El mundo de la nueva era tecnológica es completamente diferente a épocas pasadas.

Las plataformas que brindan los grandes empresarios del mundo son una herramienta impredecible hoy en día. Son como una vía de comunicación, fuente de difusión de diferentes noticias, quejas, denuncias, experiencias, anécdotas.

Esta vez, el tuit de un usuario de la red social del pajarito no paró de acumular likes tras subir una foto que mostraba la historia de una conocida de Macarena. "Una conocida subió esto a su storie de Instagram y el 'te amo amigo' me dolió hasta a mí", escribió la chica.

El tuit de Macarena.

En la imagen se ve un chocolate junto a una dedicatoria a través de una carta. "¡Para vos mi amor! No me acordaba si te gustaba el chocolate, pero si te amo y te extraño", escribió un chico llamado Mati.

La chica no dudó en demostrar el buen gesto que tuvo el joven y compartió el momento en Instagram. "Me mandan chocolate desde la otra sucursal en mi trabajo", escribió la protagonista de la historia.

Hasta ahí todo iba bien, pero luego escribió: "te amo amigo". Esta última frase con solo tres palabras hizo que Mati quedara completamente en la famosa "Friendzone". Por esa razón, la chica que compartió esta triste historia dijo que hasta a ella "le dolió".

La historia de la chica en Instagram.

La reacción de los usuarios de Twitter

El tuit recorrió el inicio de todos los usuarios de la plataforma. Incluso, ya tiene más de 75 mil likes, 2 mil retuits y comentarios opinando sobre la situación. "Cuando una mina te detalla el 'amigo' no solo es porque no quiere nada con vos, sino también porque se dio cuenta que vos sí", explicó un chico.

Otra mujer consideró que "tampoco es obligación de la chica a sentir algo por el. Él puede tener sentimientos por ella, pero ella solo lo ve como amigo de ahí no quiere pasarse. Ella no está mal en decirle 'amigo', ya que ella lo considera sólo eso mientras el chico busca algo más".

Ante el comentario anterior, un hombre contestó que es verdad. Ella "no tiene obligación de corresponder amor, pero ¿es necesario publicarlo? Miren como alguien me ama, pero yo no la la la", manifestó irónicamente el tuitero.

El tuit de uno de los seguidores.

Entre diversas opiniones si estaba bien o no lo que hizo la conocida de Macarena, aparecieron los protagonistas de la historia. "¿Acaso no creen en la amistad entre el hombre y la mujer? Pobre de ustedes", escribió Mati, quien mandó el regalo.

"Totalmente, él tiene su novia y somos así de cariñosos siempre", agregó Maru, la amiga que recibió el chocolate. "Es una amistad hermosa que se aprende mucho de ambos, de cómo tratarnos", dijo por último el chico.