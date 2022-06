Está claro que mudarse solo es un gran paso para una persona porque significa empezar de cero en todo sentido. Siguiendo con esta problemática, una persona no dudo en pegar un "clasificado" en la estación del bondi el que explicaba que buscaba alguien para salir de joda en su nueva ciudad. La propuesta fue tan bizarra que un vecino la publicó en las redes sociales y se volvió viral.

El amor y la amistad en épocas de internet es muy diferente a lo que eran en las generaciones más grandes. Antes era normal comunicarse a trabes de cartas, sin embargo, hoy nos parece algo completamente inútil cuando tenesmos WhatsApp que envía los mensajes al instante. En su momento a las fiestas se llegaba con una invitación impresa, no de colado, además, las relaciones comenzaban por una charla en persona y no a través de aplicaciones. Claramente, todo cambio, sin embargo, hay quienes vuelven a las viejas costumbres.

La conocida cuenta @walkingconurban se encarga de mostrar en las redes distintas perlitas que se encuentran en los municipios bonaerenses que están cercanos a la ciudad de Buenos Aires. El furor que generó este usuario, lo convirtió en un gran referente de los vecinos y la cultura de esta región. Debido a las cosas bizarras que encuentran en las calles, sus publicaciones suelen ser muy masivas y esta no fue la excepción.

En esta oportunidad, mostraron un insólito y novedoso cartel que estaba pegado en una de las paradas de colectivo de una localidad del Conurbano. "Amor clasificado", escribieron los administradores de la página y compartieron una imagen de una inesperada y llamativa invitación que estaba escrita a mano.

En la foto se puede leer "Hola. Busco persona para ir a jodas techno". A continuación la persona explicó "No conozco a nadie en esta ciudad" y dibujo una carita triste. Además, detalló que para aceptar la propuesta debían escribirle al mail que se llamama "Apuessicomosea".

Rápidamente, cientos de usuarios de la red social del pajarito comenzaron a comentar la publicación y la hicieron viral. " ¿Jodas techno? ¡Se abrió un portal a otra dimensión temporal y entró alguien de los 90!", dijo un hombre. "Anda a confiar en alguien que usa así la cinta", escribió una persona. "Genial mensaje, complicadísimo entender su correo electrónico. Ojalá le puedan contactar", aseguró una chica.

"Así empiezan las películas de terror", confirmó un chico. "Me encantó que haya puesto HOLA, más respetuoso que los que vienen a comprar al kiosco, que te hablan encima del saludo y no les entendés nada", manifestó una mujer. "Está buena la idea para ir de joda, pero no me gusta la música techno", opinó un hombre.

A pesar del revuelo y la difusión, no se supo quien pego el cartel en la parada y tampoco se dio a conocer si alguien acepto la salida. El tuit tiene actualmente casi 11 mil "me gusta" y fue retuiteado más de 600 veces. Además, como todo lo que se viraliza por ser bizarro, estallaron los memes acerca del curioso clasificado en el Conurbano.

