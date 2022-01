Un joven se volvió viral en Twiter por compartir el detalle que tuvo con su novia: le armó un kit de cuidados íntimos en uno de los cajones de su mesa de luz para los días que se queda a dormir.

El protagonista de la historia se llama Samir, su nombre de perfil en la red social es @samlafaurie, y es de Barranquila (Colombia), y la afortunada, su pareja, se llama Daniela Sogamoso Gaitán.

"Y bueno, armé un kit para mi novia en una gaveta de mi mesa de noche", escribió el joven y la publicación causó furor: ya tiene más 20 mil retuits y superó los 182 mil "me gusta".

La foto del kit íntimo que un joven le hizo a su novia y se volvió viral en Twitter.

El hecho no pasó desapercibido, ya que ese espacio es una de las disputas más comunes entre las parejas que no conviven. Sin embargo, Samir al parecer no tuvo ningún inconveniente.

En la fotografía se puede observar el cajón llenó de objetos de lo más diversos: protectores femeninos, tampones, preservativos invisibles, un broncodilatador, repelente, agua micelar, entre otros artículos.

Pero más allá de las interacciones, el posteo generó reacciones de las más diversas entre los usuarios de la red social. Las mujeres, por ejemplo, destacaron la iniciativa y alguno de los productos que compró, pero también animó a algunas jóvenes a pedirle a sus novios que imiten a Samir.

Por otro lado, no faltaron los hombres que trataron al colombiano de "pollerudo" con memes y quienes le pidieron que borre la publicación para no hacerlos "quedar tan mal" ante sus parejas.

Además, Daniela también comentó la publicación para contar otra de las sorpresas que le hizo su novio: "Y si, anoche mientras armaba mi gavetita también se le dio por regalarnos un viajecito a Med … si, lo sé, soy muy afortunada de tenerlo".

Y si, anoche mientras armaba mi gavetita también se le dio por regalarnos un viajecito a Med … si, lo sé, soy muy afortunada de tenerlo ��❤️✨ pic.twitter.com/yIcgN60HnX — Nani ♌︎ (@DaniSogamosoG) January 12, 2022

