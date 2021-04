Una joven pareja y su hijo quedaron en shock este viernes santo: la mujer había preparado empanadas y en una dicen haber visto grabada la imagen de Jesús. Ocurrió en Rosario.

"No sabíamos qué hacer de comer, mi marido fue a buscar pescado y no consiguió en el barrio, entonces se puso con la parrillita afuera y yo tenía fiambre en la heladera entonces me puse a hacer unas empanaditas de jamón y queso”, dijo Roxana en diálogo con Telenoche.

Su marido empezó a asar un pollo y, mientras esperaban, su hijo pidió comer una empanada más y realizó el gran hallazgo. "La agarró y empezó a gritar ' Jesús, Jesús'. Yo pensé que era otra cosa, porque tengo un tío que se llama así y pensé que lo decía por él", añadió la mujer.

“Cuando me acerco, quedé frío, como que me corrió algo por el cuerpo. La vi y era Jesús, estuvimos hablando con mi mujer y empezamos a mandarle mensajes a nuestros familiares. Todos coincidían en que era Jesús”, afirmó Esteban, su marido.

La familia coincide en que este mensaje es una buena señal en una semana de noticias un tanto negativas. "Estamos en una semana medio triste porque mi marido se quedó sin trabajo, pero ya va a pasar. Esperemos que el nene pueda seguir su tratamiento, tiene una discapacidad que no es grave, pero está en tratamiento", contó Roxana entre lágrimas.

De momento aún debaten qué van a hacer con la empanada. “Es medio raro porque es comida, no se puede poner de adorno, pero no la vamos a comer. La voy a freezar y que dure el tiempo que tenga que durar”, concluyó.