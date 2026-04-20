Un soldado israelí destruyó una estatua de Jesús y Netanyahu repudió el hecho: "Estoy atónito y triste"

En un contexto de extrema fragilidad diplomática y militar, un acto de vandalismo religioso sacudió la escena internacional. El gobierno de Israel confirmó oficialmente que uno de sus efectivos, desplegado en el sur del Líbano, fue el responsable de la destrucción de una imagen de Jesucristo en la localidad de Deir Siryan.



Aunque inicialmente las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) cuestionaron la autenticidad de las pruebas, un análisis técnico posterior obligó a la institución a admitir la veracidad del incidente.

El comunicado de la IDF respecto al incidente con el soldado que rompió una estatua de Jesús.

La noticia cobró relevancia mundial tras la difusión de un video y fotografías por parte del periódico Haaretz, donde se observa al uniformado atacando con un martillo la figura de un Cristo crucificado.



La imagen que causó polémica en todo el mundo: soldado israelí destrozó una estatua de Jesús.

Si bien no se precisó la fecha exacta del suceso, este se enmarca en la ofensiva terrestre que Israel inició el pasado 2 de marzo con el objetivo de neutralizar posiciones de la organización Hezbollah en territorio libanés.

La condena de Benjamín Netanyahu



El Primer Ministro de Israel desvinculó el comportamiento del soldado de los valores del Estado: "Como la abrumadora mayoría de los israelíes, quedé atónito y entristecido al enterarme de que un soldado del IDF dañó un ícono religioso católico en el sur del Líbano. Condeno el acto en los términos más enérgicos", escribió en su cuenta de X.

Netanyahu subrayó que Israel es un refugio para la libertad de culto y que las autoridades ya iniciaron una investigación penal para aplicar sanciones severas al responsable. "Expresamos nuestro pesar por el incidente y por cualquier dolor que esto haya causado a los creyentes en el Líbano y en todo el mundo", añadió.

El funcionario aprovechó su intervención para contrastar la situación de los cristianos en su país frente al resto de la región: "Mientras los cristianos son masacrados en Siria y el Líbano por musulmanes, la población cristiana en Israel prospera como en ningún otro lugar del Medio Oriente. Israel es el único país de la región en el que la población cristiana y el nivel de vida están creciendo".

El mensaje de Netanyahu tras la difusión de la imagen de un soldado israelí rompiendo una estatua de Jesús.

Un panorama geopolítico al borde del abismo



Este escándalo religioso estalla en un momento crítico para la estabilidad de la zona. Actualmente rige una tregua de 10 días impulsada por Donald Trump el pasado 17 de abril, la cual pende de un hilo debido a constantes violaciones en la frontera líbano-israelí.

El incidente ocurre, además, en medio de una escalada de hostilidades entre Washington y Teherán: