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Domingo, 19 de abril de 2026

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ENFRENTAMIENTOS

Israel neutralizó a 150 miembros de Hezbolá antes de la tregua

Las Fuerzas de Defensa informaron la destrucción de 300 objetivos militares y la baja de un comandante estratégico en el sur del Líbano.

 El Ejército de Defensa de Israel confirmó una ofensiva masiva contra la estructura de Hezbolá en las 24 horas previas al inicio del cese de hostilidades, resultando en la eliminación de más de 150 combatientes.

Según reportes oficiales, el despliegue incluyó el ataque a 300 objetivos vinculados a infraestructura militar, tales como centros de comando, depósitos de armamento y lanzadores distribuidos en diversas zonas del Líbano.

Baja de un mando estratégico

Dentro de las operaciones realizadas, las autoridades israelíes destacaron la muerte de Ali Rida Abbas, quien fue identificado como el comandante del área de Bint Jbeil

Este sector es considerado una de las regiones con mayor relevancia estratégica en el sur libanés.

Respecto a la importancia de este objetivo, el Ejército de Defensa de Israel señaló que el dirigente operaba como una pieza fundamental en la actividad operativa del grupo, afirmando que "habría estado involucrado en múltiples ataques contra fuerzas israelíes".

Balance de la ofensiva militar

Esta última incursión se suma a una campaña iniciada en marzo que busca reducir la capacidad de respuesta de la organización en la frontera norte. 

Las cifras oficiales indican que las fuerzas de Israel han eliminado a miles de combatientes desde el comienzo de las operaciones terrestres y aéreas.

A pesar del anuncio del alto el fuego, la situación en la región de Medio Oriente se mantiene bajo una tensa vigilancia. 

El organismo militar detalló que las acciones previas a la tregua fueron necesarias para debilitar la logística de Hezbolá, aunque reconocieron que la estabilidad del acuerdo es "frágil y con riesgo de nuevos enfrentamientos".

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