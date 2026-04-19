Trump anunció que Estados Unidos capturó un barco iraní que trató de evadir el bloqueo en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que este domingo la Armada de su país se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

"Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien", anunció el mandatario estadounidense en un mensaje en Truth Social.

Aseveró que la tripulación iraní "se negó a escuchar", por lo que el barco fue atacado en aguas del golfo de Omán. Quedó "bajo custodia" de la Marina estadounidense.

La nueva advertencia de Donald Trump a Irán

Previamente, Donald Trump aseveró que se iniciará una nueva ronda de negociaciones con Irán en medio de la creciente tensión en Medio Oriente. Además, lanzó una dura advertencia al gobierno de Irán al remarcar que Washington no tolerará más provocaciones.

"Irán decidió disparar ayer en el Estrecho de Ormuz, ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego! Muchos de los disparos iban dirigidos a un barco francés y a un carguero del Reino Unido. Eso no estuvo bien, ¿verdad?", criticó el jefe de la Casa Blanca en una publicación en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, el mandatario confirmó que delegados estadounidenses viajarán en las próximas horas a Islamabad, capital de Pakistán, para intentar avanzar en un entendimiento con las autoridades de Irán.