Trump anunció una nueva negociación con Irán y advirtió: ¡Se acabó la amabilidad!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que iniciará una nueva ronda de negociaciones con Irán en medio de una creciente tensión en el Golfo Pérsico y lanzó una dura advertencia al gobierno islamista al asegurar que Washington no tolerará más provocaciones.



El mandatario hizo el anuncio mediante un mensaje publicado en la red social Truth Social, donde acusó a Teherán de violar el acuerdo de alto el fuego vigente tras un episodio ocurrido en el estratégico Estrecho de Ormuz.

"Irán decidió disparar ayer en el Estrecho de Ormuz, ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego! Muchos de los disparos iban dirigidos a un barco francés y a un carguero del Reino Unido. Eso no estuvo bien, ¿verdad?", comenzó el jefe de la Casa Blanca en su publicación.

En el mismo mensaje, Trump confirmó que delegados estadounidenses viajarán en las próximas horas a Islamabad, capital de Pakistán, para intentar avanzar en un entendimiento con las autoridades iraníes.

El presidente sostuvo además que las propias acciones de Teherán están perjudicando su economía al afectar la circulación marítima en la región. "Irán anunció recientemente que cerraría el estrecho, lo cual es extraño, porque nuestro bloqueo ya lo ha cerrado. Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos los que pierden con el paso cerrado: ¡500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen ahora mismo a Estados Unidos, Texas, Luisiana y Alaska, para cargar, cortesía de la Guardia Revolucionaria", insistió.

En tono aún más duro, Trump afirmó que su gobierno está ofreciendo a Irán un acuerdo que calificó como "muy justo y razonable", aunque advirtió que la paciencia de Washington se agotó: "Espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán. ¡Se acabó la amabilidad! Bajarán rápido, bajarán fácilmente y, si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán durante los últimos 47 años. ¡Es hora de que se acabe la máquina de matar de Irán!".

Trump anunció un nuevo intento de acuerdo con Irán.

Irán advirtió que responderá con fuerza ante cualquier "error" de Estados Unidos

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, respondió que las fuerzas del país están listas para reaccionar si Washington da un paso en falso.

El dirigente sostuvo que, pese a la tregua vigente hasta el próximo miércoles, las fuerzas iraníes se encuentran "totalmente preparadas" para actuar con firmeza ante "el más mínimo error" de las tropas estadounidenses.

Sin embargo, Ghalibaf reconoció que las conversaciones diplomáticas entre ambos países mostraron ciertos progresos, aunque aclaró que todavía falta mucho para alcanzar un acuerdo definitivo.

En una entrevista televisiva, el jefe del Parlamento indicó que el entendimiento todavía está distante. "Aún estamos lejos de cerrar el debate", afirmó tras haber participado en las conversaciones realizadas la semana pasada en Islamabad, consideradas el contacto de mayor nivel entre Washington y Teherán desde la Revolución iraní de 1979.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

"Hemos registrado avances en las negociaciones, pero permanecen numerosas divergencias y ciertos puntos fundamentales siguen pendientes", explicó.

El funcionario también remarcó la profunda desconfianza que, según dijo, mantiene Irán hacia Estados Unidos. Durante el encuentro en Pakistán, aseguró, "subrayamos que no tenemos absolutamente ninguna confianza en Estados Unidos".

Asimismo, sostuvo que Washington debe modificar su enfoque si quiere generar condiciones para un acuerdo. Según Ghalibaf, la Casa Blanca debería "tomar la decisión de ganarse la confianza del pueblo iraní" y abandonar "el unilateralismo y el espíritu de imposición en su enfoque del diálogo".

Finalmente, el dirigente explicó que la actual tregua de dos semanas, iniciada el 8 de abril, fue aceptada tras una solicitud estadounidense. Según su versión, Irán tenía una posición favorable en el terreno: "Estábamos victoriosos, el enemigo no había cumplido ninguno de sus objetivos y también teníamos el control del estrecho de Ormuz", afirmó. "Si aceptamos el alto el fuego fue porque ellos habían aceptado nuestras demandas", completó.