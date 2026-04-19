Irán defendió el desarrollo de su programa nuclear: "¿Quién es Trump para privar a un pueblo de sus derechos?"

Irán defendió su derecho a avanzar con su programa nuclear y cuestionó con dureza las exigencias de Donald Trump, quien insiste en que Teherán debe abandonar el enriquecimiento de uranio.



Este domingo, durante una visita al Ministerio de Deportes y Juventud, el presidente Masoud Pezeshkian criticó las declaraciones de su par estadounidense y planteó un interrogante directo sobre la legitimidad de ese reclamo. "Que diga que Irán no debe ejercer sus derechos nucleares, pero que no responda el motivo, plantea una cuestión fundamental: ¿Quién es él para privar a un pueblo de sus derechos?", sostuvo.

Pezeshkian remarcó que su país exige ser tratado con "equidad y justicia" en el escenario internacional y defendió que todas las naciones deben poder acceder a sus derechos, incluidos los tecnológicos y nucleares, sin presiones externas. En ese sentido, advirtió que la República Islámica no aceptará decisiones que considere una "vulneración" de su soberanía.

El mandatario también rechazó la idea de que su país esté promoviendo un conflicto armado. "No debe transmitirse la idea de que Irán busca la guerra. Somos partidarios de la paz y lo que hacemos es una defensa legítima", afirmó, al subrayar que la política exterior iraní se basa en el pacifismo.

Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron un día después de que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, revelara que las conversaciones con Estados Unidos siguen abiertas pero con fuertes diferencias. En una entrevista con la televisión estatal, el legislador mencionó como principales puntos de fricción el programa nuclear iraní y la situación del estratégico Estrecho de Ormuz.

Según Ghalibaf, las negociaciones registraron "avances", aunque aclaró que un acuerdo definitivo "continúa lejos". Sus palabras llegan a tres días del vencimiento del alto el fuego acordado entre ambas partes y sin que exista todavía una fecha para retomar las conversaciones, luego de la última ronda realizada el fin de semana pasado en Islamabad, que terminó sin consenso.

Donald Trump no quiere que Irán produzca uranio enriquecido.

En paralelo, Washington mantiene una postura firme frente al programa atómico iraní. Trump reiteró en los últimos días que Teherán no puede continuar con sus actividades nucleares e incluso llegó a sugerir que Estados Unidos podría ingresar en territorio iraní para retirar el uranio altamente enriquecido junto con las autoridades del país.

La propuesta fue rechazada por el gobierno iraní. El viceministro de Asuntos Exteriores, Saeed Khatibzadeh, calificó esa posibilidad como "inaceptable" y aseguró que Teherán no aceptará iniciativas que considere inviables, aunque afirmó que el país mantiene su disposición al diálogo.

El funcionario también criticó lo que definió como posturas "maximalistas" de Washington que, según advirtió, dificultan el inicio de una negociación formal en esta etapa.

Pese a esas diferencias, Trump insiste en que un entendimiento con Irán está cerca. Sin embargo, también advirtió que, si no se logra un acuerdo antes del miércoles, cuando vence la tregua de dos semanas, podrían producirse nuevos bombardeos contra la República Islámica.