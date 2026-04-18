Irán abrió fuego contras dos buques petroleros en el estrecho de Ormuz y sigue la tensión

Este sábado, Irán dispuso el cierre total del estrecho de Ormuz, una decisión que fue acompañada por acciones militares directas, revirtiendo su postura diplomática que alimenta la tensión con Estados Unidos.

Según reportes oficiales, lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego este sábado contra un petrolero que transitaba por la zona.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó que las embarcaciones iraníes "abrieron fuego contra el petrolero" sin mediar aviso previo por radio.

Irán declara el cierre total de Ormuz y abre fuego contra embarcaciones comerciales.

El capitán de la nave, que posee vínculos con el ejército británico, precisó que la interceptación ocurrió a unos 37 kilómetros al noreste de Omán, cuando fue rodeado por dos lanchas rápidas de los Guardianes de la Revolución Islámica.

Ataques y buques en retirada

A pesar de la violencia del episodio, los informes preliminares indicaron que la tripulación resultó ilesa y la estructura del petrolero no sufrió daños de consideración.

Sin embargo, no fue el único blanco: fuentes de seguridad marítima confirmaron que un buque portacontenedores también fue alcanzado por los disparos.

La ofensiva generó un efecto dominó: un superpetrolero con bandera de India y otras embarcaciones de gran escala se vieron obligadas a retroceder o modificar su trayecto para evitar quedar atrapadas en la zona de fuego.

El ultimátum de Teherán

Asimismo, la Armada iraní formalizó el bloqueo a través de mensajes por radio de alta frecuencia dirigidos a todos los barcos en navegación. La comunicación vinculó la medida directamente con el colapso de los diálogos con Washington.

"Ante el incumplimiento por parte del Gobierno de Estados Unidos de su compromiso en la negociación, Irán declara el estrecho de Ormuz completamente cerrado de nuevo. No se permite el paso a ningún buque de ningún tipo ni nacionalidad", decía el mensaje.

A través de Sepah News, el órgano de difusión de la Guardia Revolucionaria, el régimen endureció la amenaza: "Cualquier intento de acercarse al estrecho será considerado una cooperación con el enemigo y el buque infractor será tomado como objetivo".

Ante el riesgo de nuevos ataques, las autoridades locales instaron a los capitanes a mantener sus posiciones de fondeo tanto en el Golfo Pérsico como en el Mar de Omán.

La comunidad internacional observa con alarma este cierre, ya que el estrecho de Ormuz es el principal punto de tránsito para el petróleo mundial.

Analistas advierten que, de mantenerse el bloqueo y la hostilidad militar, el impacto en el transporte energético y en los precios internacionales del crudo podría ser inmediato y devastador.