Irán condicionó el diálogo con Estados Unidos: no habrá reunión mientras siga el bloqueo naval

El gobierno de Irán dejó en claro que no participará en una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos mientras continúe el bloqueo marítimo impuesto por Washington contra sus puertos. La advertencia marca un nuevo obstáculo para los esfuerzos diplomáticos que buscaban reactivar el diálogo entre ambos países.



Según informó la Tasnim News Agency, medio cercano a la Guardia Revolucionaria Islámica, Teherán no tiene previsto enviar representantes a Islamabad, en Pakistán, donde estaba prevista una segunda ronda de conversaciones. La postura fue tajante: "No habrá negociaciones mientras continúe el bloqueo marítimo" aplicado por Washington.

La decisión contradice el anuncio realizado horas antes por Donald Trump. El presidente estadounidense había confirmado que una delegación integrada por el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner tenía previsto viajar el lunes a la capital pakistaní para continuar las conversaciones iniciadas la semana pasada.

Un nuevo obstáculo para el segundo intento de acuerdo propiciado por Trump.

A pesar del freno a un encuentro presencial, desde Teherán señalaron que el intercambio de mensajes entre las dos partes se mantuvo activo a través de la mediación de Pakistán. Esos contactos se desarrollaron en los días posteriores a la primera ronda de diálogo, que terminó sin avances concretos el fin de semana pasado.

En paralelo, las autoridades iraníes denunciaron que el cerco naval estadounidense constituye una medida "ilegal" y "delictiva". Como respuesta, el sábado volvieron a imponer un "control estricto" sobre el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos clave para el comercio energético mundial. La medida incluyó el bloqueo del paso de embarcaciones, apenas un día después de que Teherán anunciara la reapertura de esa vía estratégica.

El endurecimiento de las posiciones se produce en un momento delicado: la tregua de dos semanas acordada entre ambos países finaliza el próximo miércoles, lo que aumenta la incertidumbre sobre la posibilidad de retomar el diálogo y evitar una nueva escalada en la región.