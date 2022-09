Son varias las historias de terror sobre vecinos molestos que se volvieron virales en las redes sociales, pero ninguna se acerca a esta. Desde su cuenta de Twitter, un inquilino expuso con fotos y videos el inexplicable comportamiento de una infame vecina de su edificio, y el impactante hilo no tardo en volverse viral.

"En mi edificio tenemos una señora que, de la nada y porque sí, TE LLENA LA PUERTA DE HUEVOS, o TE UNTA LA PUERTA CON MIERD*, como si fuera dulce de leche en una tostada", comenzó a narrar Chino Spinosa, un veinteañero ubicado en la localidad de Adrogué, Provincia de Buenos Aires, en un tuit con las primeras fotos de los desastres causados por la vecina que llama "Vicky".

La noche de anoche, fue una más en la que vino y se desquitó con la puerta de al lado. Fue una más de las tantas veces que se la agarró con ESE edificio.

"La noche de anoche, fue una más en la que vino y se desquitó con la puerta de al lado", continuó con el hilo. "Fue una más de las tantas veces que se la agarró con ESE edificio. Es que la tiene con el 2B. Y lo peor es que ahí YA HUBO 3 INQUILINOS DISTINTOS!! Pero a cada uno que pasa, le hace lo mismo", agregó junto a un video aparentemente capturado por la cámara de seguridad del edificio, que muestra claramente a la mujer mayor arrojando huevos a la puerta del departamento 2B.

"Es increíble, que habiendo sumado tantas de estas, no se pueda hacer algo con esta señora. A las puertas les tiró huevos, mierda, pis, vinagre, la rayó. A las personas agresión física y verbal, piedrazos. Al ascensor, lo escribe. La puerta de entrada al edificio, toda rayada", detalló junto a imágenes de las atrocidades.

Cuando vas a recriminarle lo q hace, le agarra este ataque de locura que termina con incoherencias totales.

Anticipando los comentarios de los usuarios, el vecino aclaró que estos no fueron hechos aislados. En otro video, se puede ver a la mujer agrediendo físicamente a otra vecina, pateando y escupiendo en la puerta del ascensor. Con otro tuit, Spinosa también confirmó que la actitud de "Vicky" viene atormentando a los vecinos hace años, "mucho antes de que yo llegara".

"Bueno, ahora lo que todos van a querer preguntar. ¿Qué hicimos al respecto? ¿Llamaron a la policía, denunciaron? OBVIO", se defendió el inquilino en el hilo viral. "Se hicieron denuncias legales y formales, más de 20 veces llamamos al 911 distintos vecinos. Incluso una vez 'logramos' ingresar a su depto. con la policía…", detalló.

Cuando entramos a la casa, vimos la forma en la que vive… Mira esas paredes, todo pintado, a oscuras.

Esa señora es un peligro: En una de sus tantas locuras te puede prender fuego el edificio…

En otro tuit, el vecino compartió las escalofriantes imágenes que capturó en el interior del departamento de la vecina problemática: "Cuando entramos a la casa, vimos la forma en la que vive… Mira esas paredes, todo pintado, a oscuras. Esa señora es un peligro: En una de sus tantas locuras te puede prender fuego el edificio… Sí, podés pensar 'pobre señora'. Pero te aseguro que te cansás y dejás de pensar eso", aseguró.

La denuncia de los vecinos, comentó Spinosa, no tuvo frutos. En respuesta a un comentario, que sugería lidiar con "Vicky" por el consorcio, la policía o una institución mental, el inquilino confesó: "Ya probamos todas las vías que mencionaste, y al parecer no. El manotazo de ahogado, por mi parte, después de intentar de todo, es viralizar el caso", agregando en otra respuesta que "no me sorprendería que un día prenda fuego el edificio entero".

Viste cuando en una serie te muestran la precuela del personaje, que te lo muestran más joven y con otro look? Bueno, acá está! ����

El reclamo del inquilino bonaerense logró llamar la atención de los internautas, recibiendo más de 11 mil 'me gusta's, casi 2 mil retuits y cientos de miles de visualizaciones en sus videos en pocas horas.