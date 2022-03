Este miércoles, los alumnos de colegios secundarios de CABA volvieron a clases y junto con ello, de lo que más se habló en las últimas horas era de cómo controlar los desmanes producto de la moda de las fiestas por el UPD ("Último Primer Día").

Sin embargo, una mamá decidió que también era su momento de festejar algo que esperó casi por tres décadas: la UPC ("Última Primera Cuota"). La mujer se hizo viral en TikTok en donde mostró cómo hacía su remera con la sigla, tal y como hacen los adolescentes para su celebración, a juego con la de su niña.

La encargada de subirlo a las redes fue precisamente su hija Eugenia Ríos quien compartió el video en el que explicaba que ella festejaba su UPD mientras que su madre armaba su propio UPC. "Después de 3 hijos y 27 años pagando el colegio llegó el día en que su última hija (yo), está en último año. 27 años pagando cuotas y por fin la última primera cuota", detalló.

Propuso que los padres festejaran la Última Primera Cuota y se volvió viral

En pocas horas, el video superó las 100 mil reproducciones y le dejaron comentarios de todo tipo, muchos de ellos, felicitándola por la idea y otros tomando su idea y proponiendo organizar la celebración. "Esta tipa es lo más", "¡Que genia, la amo!", "A mi vieja le gusta esto", fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

Una madre argentina decidió que era momento de hacer una fiesta por la UPC, la Última Primera Cuota (TikTok).

Otros aseguraron que sus padres se unirían a la celebración. "En mi época no había eso del UPD, pero seguramente mi vieja hubiera hecho alta joda con el UPC también", aseguró Tatiana. "Decile que, como alumna de colegio privado cuyos viejos sufrieron mucho por pagar, la amo mucho y se los voy a mostrar a mis papás", agregó Agustina Contreras.

Julieta Lemos le pidió que habilitara la opción para poder descargar el video y guardarse la idea para cuando le toque. "Necesito descargarlo. Yo soy la madre que paga cuota y también lo voy a hacer en algún momento".

Algunos, no tan positivos, le escribieron vaticinándole que tal vez no sea la última vez que tenga que hacerlo. "Plot twist (giro en la historia): la piba termina repitiendo", escribió Pax Way. "Después hará el PCU (Primera Cuota Universidad)", pensó Macarena Lozano y en la misma tónica Rocío Páez pensó: "Y ahora quiere estudiar en una Universidad Privada".