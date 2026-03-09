Menú
Estudiantes coparon las calles de Quilmes con el UPD

Este lunes comenzaron las clases en algunos secundarios de la provincia de Buenos Aires y cientos de alumnos celebraron el Último Primer Día.

Redacción FMQ

Este lunes, como todos los años, el comienzo de las clases marcó un momento especial para miles de estudiantes secundarios de Quilmes. Sin embargo, para los jóvenes del último año, el día tuvo un sabor particular: el UPD. Este evento, que se ha convertido en una tradición, simboliza la despedida de una etapa escolar, cargada de emociones, risas y, por supuesto, la magia del rito adolescente.

El UPD, como se denomina esta jornada tan esperada, no es solo el comienzo de las clases, sino el cierre de una etapa significativa para los estudiantes del último año de secundaria. En Quilmes, la costumbre de celebrarlo toma una magnitud especial, donde los alumnos no solo se preparan para enfrentar los desafíos de su último año escolar, sino que también disfrutan de los momentos previos a esa gran despedida que marcará el fin de una etapa formativa en sus vidas.

A lo largo de la mañana, se pudo ver a grupos de estudiantes reunidos en las puertas de sus escuelas, con pancartas, mucho color y ruido. Los estudiantes del último año son los verdaderos protagonistas de este día, y como parte del rito, se dejan llevar por la emoción y la diversión, sin importar el cansancio que pueda traer el regreso a las aulas después de un largo verano.

