Los últimos días para los usuarios de TikTok, chilenos y venezolanos, fueron bastante movidos. La frase: “Chilenas, cuiden a sus maridos”, fue la que generó tanto revuelo en las redes sociales.

Así es, en la plataforma de videos China, una mujer venezolana publicó un video que despertó distintas reacciones de la comunidad femenina chilena.

Al parecer, la venezolana que está radicada en el país advirtió: “Chilenas, cuiden a sus maridos, preciosas, porque llegan las venezolanas, les hacen sus arepitas, le dan su totonita y… boooórralo, jajaja. Suerte bebé”.

La joven, quien se ríe de su consejo, probablemente no imaginó que el público femenino chileno se lo tomaría literal. Es cierto que el video causó mucho rechazo en distintas personas pero también hubo quienes se rieron de su provocación y contestaron con humor.

En los comentarios se pueden leer frases como: “Te lo regalo con suegra y cuñadas incluidas“, “¿Lo querés en bolsa con moño o en caja?”, “Mi amor, llevatelo sin problema”, “Avisame cuando lo pases a buscar”.

Rápidamente, algunas venezolanas comenzaron a desmarcarse de lo que la usuaria @linabaez29 aseguró en su TikTok. “No todas somos así, créanme”, comentó @militza250.

Fue tanta la repercusión que las personas que no pararon de expresar su opinión y a cada hora surgían nuevos mensajes. Muchas personas repudiaron sus dichos y atacaron a la mujer.

Pero, como era de esperarse, ella no dudó en defenderse: “A la gente que habla mi*rda: el video que vieron fue comedia”.

“Soy de Caracas, tampoco soy una malandra. El video que vieron fue comedia, comedia que me provocó hacer video y aquí en Chile lo hice. Las personas que me conocen saben que no soy ninguna mantenida. Incluso, a la corta edad que tengo, he tenido mis cosas por mí misma, no porque me las ha dado ningún weón”, se justificó la mujer.

La aclaración viene porque muchas de las usuarias chilenas en TikTok, le aseguraron que el dinero lo manejan ellas, por lo tanto no conseguiría nada de sus maridos. Sí, a ese nivel escaló el conflicto entre las mujeres que se dieron por aludidas y la joven que provocó su furia.

También hubo algunas usuarias se lo tomaron con una filosofía feminista y llamaron a la sororidad.

“Primero, amiga y compañera venezolana, me gustaría decirte que igual es super feo incentivar la rivalidad de género femenino. Si uno tiene una persona que es tu pareja, tu marido, tu amante, el primero, el segundo, el tercero, el que sea, no tienes que estar con esa persona, con el miedo de que esa persona te vaya a dejar por un c*lo más grande, por unas tetas más grandes, por una mina más rica. Uno tiene que amarse, valorarse como mujer y, en vez de estar generando rivalidad de género, deberíamos de estar generando apoyo”, aseguró la usuaria @gianigo.networker.

Por su parte el usuario de TikTok @jvgaw escribió: “O sea una chica de Venezuela, con un video de 19 segundos, nos unió más que la Teletón. Nos unió más que las catástrofes naturales que ha vivido nuestro país”.