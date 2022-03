Twitter es una de las redes sociales más utilizadas por las personas para contar alguna anécdota personal, compartir una opinión o realizar un reclamo, esto último fue lo que hizo un joven luego de chocar con su moto. Como consecuencia del accidente le colocaron un yeso que le impidió quitarse la campera.

Axel Fernando, cuyo usuario es @AxxRess, contó en Twitter se accidentó con su moto y para ser atendido tuvo que recurrir a su obra social. Allí le colocaron un yeso, pero quienes lo atendieron no le dejaron sacarse la campera.

.

El hecho sucedió en México. Axel tuvo que recurrir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un organismo gubernamental que se ocupa de garantizarle a sus ciudadanos el acceso a la salud, asistencia médica y otros servicios para su bienestar. Sin embargo, el joven no esperaba que después de su accidente terminara sin poder sacarse la campera.

"Le dije a la del yeso que me dejara quitarme la chamarra, no me dejó y ahora no puedo quitarmela. ¿Qué siguen el método del doctor Nick Riviera?", escribió el usuario, quien además acotó una referencia de Los Simpson.

Según denunció el joven, tampoco le brindaron "indicaciones médicas" para saber cómo cuidar el yeso en el día a día. "No quiero ser alarmista, pero me quiero bañar. ¿Qué procede con mi yeso?, escribió el joven en reclamo al IMSS.

Unas horas después, desde el Insituto le respondieron y le solicitaron sus datos personales para que pudieran asesorarlo: "Es muy importante su petición, por favor, envíenos por mensaje privado, nombre y teléfono de contacto para verificar el caso".

Denunció en Twitter que no le dejaron sacarse la campera para ponerle un yeso. (Gentileza: @AxxRess).

Luego de que su reclamo fue escuchado, el joven contó en Twitter que su caso pasó a cirugía. El tuit que se viralizó tuvo más de 7 mil "me gustas" y fue compartido por más de mil usuarios que intentaron ayudar a que la situación de Axel fuera escuchada.

Además, como es habitual recibió cientos de comentarios con recomendaciones y no faltaron los memes para hacer reír al autor del tuit viral.

Mirá las mejores respuestas al tuit viral

Axel, si quieres estrenar chaleco pues va !! Pero sí puedes seguir conservando tu chamarra, solo rompe con cuidado las costuras de la chamarra en el antebrazo hasta que puedas sacar la mano. (Que te ayuden) Luego mandas a coser otra vez tu chamarra. pic.twitter.com/Di95iX2q1Q — ���� Lateslav ���� (@lateslav) March 18, 2022