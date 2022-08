El que avisa no traiciona. En las primeras citas no es poco común escuchar algún que otro detalle de la previa pareja del otro, si la tienen, y tampoco es inusual que estos detalles no sean para nada halagadores. Mientras las opiniones sobre una expareja nunca pueden ser tomadas como objetivas, esta usuaria de Twitter aprendió a las malas que a veces las malas lenguas a veces no mienten.

La joven de 22 años se encontraba en una primera cita cuando tocaron el tema de las exparejas, y el hombre con quien hablaba le contó lo que ya había escuchado de tantos otros: "Arranque a hablar con uno y entre charla me contó que la ex estaba re loca, lo primero que pensé fue 'típico de bolu... que quiere dejar mal a la mina'", escribió la usuaria en la red social.

Sin embargo, la advertencia del sujeto probaría no ser una exageración a la mañana siguiente, cuando se levantó con un alarmante número de mensajes en su WhatsApp: "Pero hoy me levanté con 56 mjes de la flaca y llamadas diciéndome de todo menos linda, estoy impactada", agregó.

La divertida anécdota encontró su audiencia en la red social del pajarito azul y en pocas horas logró reunir más de 56 mil 'me gusta's y cerca de 1200 retuits. Divertida con la atención que recibió su tuit, la joven remató la anécdota escribiendo: "Igual si me quiere matar, ojalá sea hoy porque yo no tengo ganas de ir a laburar mañana".

Además de los memes y emojis que no tardaron en aparecer como respuestas al tuit viral, los usuarios dejaron sus reacciones: "Cómo consiguió tu número es clave. Salí de ahí", "El verdadero el que avisa no traiciona jajaja", "Reaaaaal, después se te meten por la ventana", "Parece chiste pero es anécdota" y "A veces no exageran JAJAJAJA", fueron algunos de los comentarios bajo la publicación.

Además de las risas, algunos internautas también compartieron sus propias historias de terror con ex vengativos: "Me preguntó que anticonceptivos usaba, porque si salía con el ex me iba a dejar embarazada enseguida. Después me pidió por favor que no le dijera nada a él que le había hackeado el fb. Para disculparse me pasó la contraseña y el correo para que viera con quien se escribía", contó una. "me paso exactamente lo mismo, primera vez que nos veíamos me levante con un TESTAMENTO de la ex", acotó otra.

Sin embargo, también aparecieron anécdotas que volvieron a poner en duda el típico comentario de la ex loca: "¡Sal de ahí! Una vez un wey me aplicó la misma y resultó que quien me mandó todos los mensajes amenazadores era el wey haciendose pasar por su ex en un perfil falso que el mismo creó. No sé los motivos que tenía, pero cuando me enteré me moría de miedo", comentó una usuaria.